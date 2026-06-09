iOS 27 : comment débloquer Siri AI depuis la France

Actuellement, il est possible d’accéder à Siri AI depuis la France en utilisant un compte Apple américain, malgré son indisponibilité officielle dans l’Union européenne pour une durée encore indéterminée. Si vous souhaitez tester cette nouvelle expérience dès maintenant, voici la procédure à suivre.

Siri AI bloqué en France : il existe quand même un moyen de le tester dès maintenant

La WWDC 2026 a confirmé ce que beaucoup redoutaient : le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle ne sera pas disponible en France ni dans aucun pays de l’Union européenne au lancement d’iOS 27. Apple pointe du doigt le Digital Markets Act (DMA), et Craig Federighi s’est dit “profondément déçu” que les utilisateurs européens soient privés de cette fonctionnalité phare. Pourtant, une solution de contournement permet déjà d’y accéder depuis la bêta développeurs.

Un blocage lié au DMA, pas à la technique

Apple a formellement annoncé la situation via un communiqué publié sur son site : Siri AI ne sera disponible ni sur iPhone ni sur iPad dans les 27 pays membres de l’UE lors du lancement d’iOS 27 cet automne. La raison invoquée est réglementaire. La Commission européenne exigerait que les IA tierces bénéficient d’un accès identique à celui de Siri AI sur l’appareil, ce qu’Apple refuse au nom de la sécurité et de la vie privée des utilisateurs. La firme avait pourtant proposé une solution intermédiaire baptisée “Trusted System Agent”, rejetée par Bruxelles. Résultat : aucune date de disponibilité en Europe n’est communiquée pour l’heure.



À noter que cette restriction ne concerne que l’iPhone et l’iPad. Les utilisateurs français pourront bien accéder à Siri AI sur Mac et Apple Vision Pro, dès lors qu’ils disposent d’un appareil compatible et d’une langue définie sur l’anglais.

Comment tester Siri AI depuis la France

Malgré le blocage officiel, la bêta 1 d’iOS 27 ne verrouille pas techniquement l’accès à Siri AI pour les résidents de l’UE. Plusieurs étapes sont néanmoins nécessaires.



Il faut d’abord passer la langue de Siri sur “English (United States)” dans les réglages de l’iPhone, puis faire de même pour la langue du système dans Général, puis Langues et Régions. Attention : modifier la langue de Siri sur iPhone répercute ce changement sur l’ensemble des appareils Apple liés au compte.

L’étape la plus contraignante est la troisième : se connecter à l’App Store avec un compte Apple ID américain. Sans ce point, l’accès à Siri AI reste bloqué malgré les changements de langue. La création ou l’utilisation d’un compte US secondaire reste le seul levier fonctionnel identifié à ce stade. Cela implique de s’affranchir de certains services liés au compte principal, comme Apple Music.

Une liste d’attente pour les bêta-testeurs

Même en remplissant toutes ces conditions, l’accès à Siri AI n’est pas immédiat. Apple a mis en place une liste d’attente accessible depuis les réglages de Siri dans iOS 27 bêta. Une procédure similaire à celle utilisée lors du déploiement initial d’Apple Intelligence avec iOS 18.1.



La bêta publique d’iOS 27 est prévue pour juillet, et la version finale pour septembre 2026 en parallèle du lancement des iPhone 18. Pour les utilisateurs français qui ne souhaitent pas bidouiller leur configuration, l’attente d’une résolution côté réglementaire reste la seule option, sans garantie de calendrier.