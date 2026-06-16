Comment extraire une photo d'une vidéo sur iOS 27, iPadOS 27, macOS 27

Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate, Apple a ajouté une fonctionnalité très pratique : enregistrer une image précise d’une vidéo directement comme photo, sans passer par une capture d’écran. Fini les barres d’état, les notifications ou les éléments inutiles à recadrer ensuite !

Voici le guide complet et étape par étape pour capturer le moment parfait d’une vidéo. Une nouvelle astuce iOS 27.

Sur iPhone et iPad (iOS 27 / iPadOS 27)

Suivez les quelques étapes, après avoir pris soin d'installer iOS 27 :

Ouvrez l’application Photos d’Apple sur votre iPhone ou iPad. Lancez la lecture de la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image. Mettez la vidéo en pause au moment exact voulu (vous pouvez aussi le faire sans pause, mais c’est moins précis). Appuyez sur les trois points (…) en haut à droite. Sélectionnez "Enregistrer l’image vidéo en tant que photo". La photo est automatiquement enregistrée dans votre bibliothèque.

La nouvelle image apparaît immédiatement dans l’album Récents ou dans la section Bibliothèque. Juste parfait !

Sur Mac (macOS 27 Golden Gate)

Sur Mac, ouvrez l’application Photos. Lancez la vidéo et mettez-la en pause au bon moment. Faites un clic droit (ou Ctrl-clic) sur la vidéo. Choisissez Enregistrer l’image de la vidéo comme photo.

Autre méthode :

Allez dans la barre de menu en haut → Image → Enregistrer l’image de la vidéo comme photo.

La photo est instantanément ajoutée à votre bibliothèque Photos.

Alternative avec VLC (disponible depuis longtemps)

Si vous n’êtes pas encore sur macOS 27, l’application VLC reste une excellente solution :

Ouvrez votre vidéo dans VLC.

Allez dans Vidéo > Capture d’écran (ou appuyez sur Option + Cmd + S).

Points importants à savoir

Cette fonctionnalité ne fonctionne pour le moment que dans l’application Photos native d’Apple.

Elle est disponible dans les bêtas développeurs d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (juin 2026). La version finale est attendue en septembre 2026.

La qualité de l’image enregistrée correspond à la résolution de la vidéo (jusqu’en 4K ou plus selon vos fichiers).

Aucun recadrage nécessaire : l’image est propre, sans éléments d’interface. C'est un vrai plus !

Pourquoi cette fonctionnalité est utile ?

Capturer des moments précis (sport, films, souvenirs…)

Créer des miniatures ou des images pour les réseaux sociaux

Éviter la perte de qualité liée aux captures d’écran, le plus important ici !

Cette petite nouveauté d'iOS 27 et macOS 27 rend l’application Photos encore plus puissante, en plus des outils d'édition par IA qui nous ont bluffés.