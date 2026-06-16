Comment extraire une photo d'une vidéo sur iOS 27, iPadOS 27, macOS 27
- Alban Martin
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Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate, Apple a ajouté une fonctionnalité très pratique : enregistrer une image précise d’une vidéo directement comme photo, sans passer par une capture d’écran. Fini les barres d’état, les notifications ou les éléments inutiles à recadrer ensuite !
Voici le guide complet et étape par étape pour capturer le moment parfait d’une vidéo. Une nouvelle astuce iOS 27.
Sur iPhone et iPad (iOS 27 / iPadOS 27)
Suivez les quelques étapes, après avoir pris soin d'installer iOS 27 :
- Ouvrez l’application Photos d’Apple sur votre iPhone ou iPad.
- Lancez la lecture de la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- Mettez la vidéo en pause au moment exact voulu (vous pouvez aussi le faire sans pause, mais c’est moins précis).
- Appuyez sur les trois points (…) en haut à droite.
- Sélectionnez "Enregistrer l’image vidéo en tant que photo".
- La photo est automatiquement enregistrée dans votre bibliothèque.
La nouvelle image apparaît immédiatement dans l’album Récents ou dans la section Bibliothèque. Juste parfait !
Sur Mac (macOS 27 Golden Gate)
- Sur Mac, ouvrez l’application Photos.
- Lancez la vidéo et mettez-la en pause au bon moment.
- Faites un clic droit (ou Ctrl-clic) sur la vidéo.
- Choisissez Enregistrer l’image de la vidéo comme photo.
Autre méthode :
- Allez dans la barre de menu en haut → Image → Enregistrer l’image de la vidéo comme photo.
La photo est instantanément ajoutée à votre bibliothèque Photos.
Alternative avec VLC (disponible depuis longtemps)
Si vous n’êtes pas encore sur macOS 27, l’application VLC reste une excellente solution :
- Ouvrez votre vidéo dans VLC.
- Allez dans Vidéo > Capture d’écran (ou appuyez sur Option + Cmd + S).
Points importants à savoir
- Cette fonctionnalité ne fonctionne pour le moment que dans l’application Photos native d’Apple.
- Elle est disponible dans les bêtas développeurs d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (juin 2026). La version finale est attendue en septembre 2026.
- La qualité de l’image enregistrée correspond à la résolution de la vidéo (jusqu’en 4K ou plus selon vos fichiers).
- Aucun recadrage nécessaire : l’image est propre, sans éléments d’interface. C'est un vrai plus !
Pourquoi cette fonctionnalité est utile ?
- Capturer des moments précis (sport, films, souvenirs…)
- Créer des miniatures ou des images pour les réseaux sociaux
- Éviter la perte de qualité liée aux captures d’écran, le plus important ici !
Cette petite nouveauté d'iOS 27 et macOS 27 rend l’application Photos encore plus puissante, en plus des outils d'édition par IA qui nous ont bluffés.