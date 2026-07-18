Comment revenir à iOS 26 après avoir installé la bêta d'iOS 27

La bêta d'iOS 27 ne vous convainc pas ? Vous avez une application indispensable qui ne se lance plus ? Il est possible de revenir à iOS 26, à condition de respecter quelques étapes et d'avoir anticipé avec une sauvegarde compatible.

Le downgrade d'iOS 27 vers iOS 26

Depuis la WWDC 26, de nombreux utilisateurs ont installé la première bêta d'iOS 27 sur leur iPhone principal, séduits par les nouveautés annoncées. Avec la récente sortie de la bêta publique d'iOS 27, ils sont encore plus nombreux.



Comme nous l'avons constaté, iOS 27 bêta offre une stabilité surprenante, parfois jugée supérieure à celle d'iOS 26 en version finale. Mais une bêta reste une bêta, et des bugs ponctuels, une autonomie en baisse ou des applications incompatibles peuvent justifier un retour en arrière. Voici comment procéder, étape par étape.

Première étape

Première étape, la sauvegarde. Avant toute manipulation, et surtout d'installer iOS 27, il faut connecter l'iPhone à un Mac ou un PC et effectuer une sauvegarde complète via Finder, l'application Apple Devices ou iTunes. Seule une sauvegarde archivée réalisée avant l'installation de la bêta d'iOS 27 pourra être restaurée après le retour à iOS 26. Une sauvegarde faite sous iOS 27 ne fonctionnera pas sur iOS 26.

Deuxième étape

Deuxième étape, le mode récupération. Sur un iPhone 11 (le premier compatible) ou plus récent, il faut presser puis relâcher rapidement le bouton volume haut, faire de même avec le bouton volume bas, puis maintenir le bouton latéral jusqu'à l'apparition de l'écran de récupération.



Avec iOS 27, Apple a introduit un nouveau mode récupération plus facilement accessible mais ne permet pas encore une restauration complète à partir d’une sauvegarde.

Troisième étape

Troisième étape, la restauration. Une fois l'appareil détecté par l'ordinateur (Mac ou PC), il suffit de choisir l'option Restaurer plutôt que Mettre à jour. L'iPhone est alors totalement effacé et la dernière version publique d'iOS 26 encore signée par Apple est installée. Actuellement, il s'agit d'iOS 26.5.2.

Quatrième étape

Quatrième étape, la remise en place des données. Au premier démarrage, il faut choisir de restaurer à partir d'une sauvegarde Mac ou PC, puis sélectionner l'archive antérieure à l'installation de la bêta.



Un détail à ne pas négliger, si une Apple Watch tourne sous watchOS 27 bêta, elle ne pourra plus être associée à un iPhone repassé sous iOS 26. Il faudra alors la rétrograder également, ce qui n’est possible qu’en Apple Store.