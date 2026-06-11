iOS 27 : un nouveau mode récupération au démarrage de l'iPhone

Avec iOS 27, Apple simplifie enfin la récupération d’un iPhone en panne. Un nouveau menu accessible directement au démarrage permet désormais de diagnostiquer, réparer ou réinitialiser l’appareil sans avoir besoin d’un Mac ou d’un PC. Ou même de se rendre en Apple Store.

iOS 27 : un menu de récupération complet directement sur l’iPhone

Depuis toujours, remettre un iPhone en état de marche après un plantage sérieux imposait un passage obligé par un Mac ou un PC. iOS 27 change la donne en intégrant un menu de récupération accessible directement depuis le bouton d’alimentation, sans ordinateur ni câble.

Un accès en maintenant simplement le bouton

En maintenant enfoncé le bouton latéral au démarrage de l’iPhone, une nouvelle interface apparaît désormais avec cinq options distinctes : l’Assistant de Récupération, la Mise à Jour Logicielle, le Mode de Diagnostic, Effacer Tout le Contenu et les Réglages, et enfin le Mode de Récupération via Mac pour ceux qui préfèrent la méthode traditionnelle.

Cette approche rappelle directement le comportement des Mac sous Apple Silicon, qui proposent depuis plusieurs années un menu de démarrage avancé accessible en maintenant le bouton d’alimentation.

L’Assistant de Récupération : la vraie nouveauté

L’option phare de ce menu est l’Assistant de Récupération. Il tente de détecter et résoudre automatiquement les problèmes de démarrage sans toucher aux données de l’utilisateur. Apple avait posé les premières bases de cette fonctionnalité dès iOS 26, mais elle était alors peu visible et limitée. Dans iOS 27, elle devient le point d’entrée principal d’un écosystème de récupération véritablement autonome.

C’est un changement de philosophie notable. Pendant des années, les utilisateurs qui ne possédaient ni Mac ni PC se retrouvaient démunis face à un iPhone bloqué. Avec une population croissante de personnes n’utilisant qu’un iPhone comme seul appareil informatique, Apple ne pouvait plus ignorer ce cas d’usage.

Un rattrapage sur Android

Les utilisateurs d’Android bénéficient depuis longtemps de modes de récupération natifs sur leurs appareils. Certains constructeurs comme Samsung ou OnePlus proposent même des outils de diagnostic avancés directement embarqués. Apple, malgré sa réputation en matière de fiabilité logicielle, accusait un retard flagrant sur ce terrain.



iOS 27 est actuellement disponible en bêta développeur, avec une bêta publique attendue en juillet et un déploiement général prévu à l’automne.