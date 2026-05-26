Apple lance 26.6 bêta pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS

sdk ios 26Apple vient de lancer la bêta d’iOS 26.6 pour les développeurs, ouvrant un nouveau cycle de tests sur iPhone, mais aussi les versions équivalentes sur iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et autre Vision Pro. Il s'agit de la dernière version majeure "26" avant iOS 27 qui débarque le 8 juin.

Apple lance la bêta d’iOS 26.6 (pour les développeurs)

Apple vient de publier les premières bêtas développeurs de ses prochaines mises à jour mineures : iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, visionOS 26.6 et tvOS 26.6. Comme à chaque nouveau cycle de test, ces versions sont pour l’instant réservées aux développeurs enregistrés auprès d'Apple, avant une diffusion plus large attendue dans les semaines suivantes.

ios 26 6 header

Alors que le nouveau Siri ne sera finalement pas intégré aux moutures "26", ces nouvelles bêtas apportent leur lot de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de petites nouveautés fonctionnelles disséminées dans les différentes plateformes. C’est souvent dans les versions mineures que se cachent des ajustements bienvenus, discrets mais appréciables au quotidien.

De notre côté, nous allons éplucher ces bêtas avec attention dès à présent. Comme pour chaque mise à jour, nous vous partagerons toutes les nouveautés intéressantes au fil de nos découvertes, qu’il s’agisse de changements visuels, de nouvelles options ou de fonctionnalités inédites. Restez connectés.

Les nouveautés d'iOS 26.6 bêta

Les nouveautés découvertes dans la bêta d'iOS 26.6 sont :

  • La mise à jour iOS 26.6 ajoute un nouveau libellé autour des limites de contact bloqués, sans préciser si si les limites réelles ont changé.
  • Apple prépare une protection renforcée pour Plans
  • Article en cours...
2 réactions

KBT399 - iPhone premium

@jmarc91

Aucun problème sur mon 17 Pro, je suis toujours au maximum de mon débit internet 2 Gb/s ! (1750 Mb/s en Wifi 6E sur la bande 6Ghz)

27/05/2026 à 00h18

jmarc91 - iPad premium

J’espère que ça va enfin régler le problème de wifi qui a chuter de 50% !!!!

27/05/2026 à 00h02

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