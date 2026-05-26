Apple lance 26.6 bêta pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS

Apple vient de lancer la bêta d’iOS 26.6 pour les développeurs, ouvrant un nouveau cycle de tests sur iPhone, mais aussi les versions équivalentes sur iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et autre Vision Pro. Il s'agit de la dernière version majeure "26" avant iOS 27 qui débarque le 8 juin.

Apple lance la bêta d’iOS 26.6 (pour les développeurs)

Apple vient de publier les premières bêtas développeurs de ses prochaines mises à jour mineures : iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, visionOS 26.6 et tvOS 26.6. Comme à chaque nouveau cycle de test, ces versions sont pour l’instant réservées aux développeurs enregistrés auprès d'Apple, avant une diffusion plus large attendue dans les semaines suivantes.

Alors que le nouveau Siri ne sera finalement pas intégré aux moutures "26", ces nouvelles bêtas apportent leur lot de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de petites nouveautés fonctionnelles disséminées dans les différentes plateformes. C’est souvent dans les versions mineures que se cachent des ajustements bienvenus, discrets mais appréciables au quotidien.



De notre côté, nous allons éplucher ces bêtas avec attention dès à présent. Comme pour chaque mise à jour, nous vous partagerons toutes les nouveautés intéressantes au fil de nos découvertes, qu’il s’agisse de changements visuels, de nouvelles options ou de fonctionnalités inédites. Restez connectés.

Les nouveautés d'iOS 26.6 bêta

Les nouveautés découvertes dans la bêta d'iOS 26.6 sont :