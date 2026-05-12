iOS 26.5 corrige plus de 50 failles de sécurité sur iPhone

Les nouveautés d’iOS 26.5 ne sont pas la seule raison de mettre son iPhone à jour. Derrière cette version se cache surtout une importante vague de correctifs de sécurité, avec une cinquantaine de vulnérabilités corrigées par Apple. Un déploiement majeur qui concerne aussi iPadOS, macOS, watchOS et les anciennes versions encore supportées du système.

Mettez votre iPhone à jour !

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 26.5 ont retenu l’attention, mais la mise à jour publiée ce jour cache un volet bien plus substantiel : pas moins de cinquante vulnérabilités de sécurité colmatées dans cette seule version. Un chiffre qui, à lui seul, justifie la mise à jour sans attendre.



Apple a publié ses notes de sécurité officielles pour l’ensemble des systèmes mis à jour aujourd’hui. iOS 26.5 et iPadOS 26.5 arrivent en tête avec plus de cinquante failles corrigées. macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5 bénéficient également de leurs propres correctifs, détaillés séparément sur le site d’Apple.



Apple ne détaille pas publiquement la nature précise de chaque faille avant que les correctifs ne soient largement déployés, une pratique standard destinée à éviter d’exposer les utilisateurs n’ayant pas encore mis à jour leur appareil.

Les anciennes versions d’iOS ne sont pas en reste. iOS 18.7.9 et iPadOS 18.7.9 disposent également de leurs propres notes de sécurité. Pour les versions encore plus anciennes, iOS 16.7.16, iOS 15.8.8 et leurs équivalents iPadOS n’embarquent en revanche qu’un seul correctif : celui qui avait été introduit dans iOS 26.4.2 le mois dernier, comblant une faille permettant de récupérer des notifications supprimées.



Même pour ceux que les nouveautés de cette version laissent indifférents, la mise à jour vers iOS 26.5 reste fortement conseillée. Cinquante correctifs de sécurité en une seule version, c’est un argument qui se passe de fonctionnalités.