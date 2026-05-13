Voici comment va fonctionner Siri sur iOS 27

Vous le savez, Apple prépare une refonte majeure de Siri dans iOS 27 : interface de chat et application dédiée. Mais en pratique, nous ne savions pas encore comment tout cela allait s’articuler avec l’arrivée d’iOS 27 cet automne. Selon un rapport de Bloomberg, l’assistant vocal évolue en un véritable chatbot conversationnel et agent IA capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude et Gemini. Cette refonte s’accompagne de plusieurs changements de design et d’une intégration plus poussée d’Apple Intelligence.

Siri s’installe dans la Dynamic Island et gagne une vraie application

Dans iOS 27, Siri vivra principalement dans la Dynamic Island. Lorsque vous activez l’assistant avec le mot-clé « Dis Siri » ou le bouton latéral, une animation en forme de pilule apparaît. Une fois une question posée ou une tâche demandée, une carte transparente s’affiche avec les résultats.

En glissant sur cette carte, vous accédez à un mode conversation qui ressemble à une discussion iMessage. Des petites cartes contextuelles (météo, notes, rendez-vous, etc.) s’intègrent naturellement dans le fil de discussion.

Pour la première fois, Apple va proposer une application Siri dédiée. Celle-ci permettra :

De consulter l’historique complet des conversations

De démarrer de nouvelles discussions

D’afficher une grille de résumés de chats passés (avec barre de recherche et bouton « + »)

De charger des images et documents

De taper du texte ou d’utiliser la voix

Vous aurez donc peut-être compris entre les lignes que les iPhone non équipés d’une Dynamic Island pourraient passer à la trappe sur cette nouveauté. En fait, Apple devrait rendre tout cela compatible avec l’iPhone 15 Pro et supérieur. Comme pour Apple Intelligence en fait.

Recherche système et accès à d’autres IA

Un geste simple - glisser vers le bas depuis le centre supérieur de l’écran - activera une recherche système avancée directement dans la Dynamic Island. Cette fonction, plus intelligente que Spotlight, proposera des résultats enrichis et des données provenant des applications.

Siri pourra puiser des informations sur le web pour fournir des réponses détaillées, structurées en points et accompagnées de grandes images. Par défaut, Siri gérera la barre de recherche, mais un appui long permettra de choisir d’autres chatbots comme ChatGPT ou Gemini.

Apple étendra cette flexibilité : les utilisateurs pourront sélectionner des services IA tiers comme moteur par défaut pour des fonctionnalités Apple Intelligence telles que les outils d’écriture ou Image Playground.

Améliorations d’Image Playground et autres applications

Comme vu cette nuit, Apple remanie également Image Playground :

Interface simplifiée avec moins de contrôles

Option « décrire un changement » pour éditer facilement les images générées

Grille d’images créées avec coins plus arrondis et bouton « + »

Nouveaux modèles produisant des images plus réalistes et lifelike

D’autres nouveautés sont attendues dans iOS 27 dont :

L’application Appareil photo (mode Siri dédié, personnalisation des contrôles, Visual Intelligence amélioré)

Photos (outils d’édition IA : Extend, Enhance, Reframe)

Wallet (création de passes personnalisés à partir de QR codes)

Shortcuts, Météo, Safari et la barre d’onglets système avec un repositionnement de la recherche

Objectif : un assistant enfin au niveau des concurrents

Cette refonte majeure positionne Siri comme un agent IA plus contextuel, capable de conversations longues et de tâches complexes. L’intégration poussée dans la Dynamic Island et l’application dédiée devraient rendre l’expérience beaucoup plus fluide et moderne.

Ces nouveautés seront présentées à la WWDC 2026 (le 8 juin) et arriveront avec la version finale d’iOS 27 à l’automne 2026.

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