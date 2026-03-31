Comment donner plusieurs commandes à Siri ? Attendre iOS 27

Sans surprise, c’est avec iOS 27 que le nouveau Siri devrait enfin permettre d’exécuter plusieurs tâches à partir d’un seul prompt, comme Apple l’avait promis il y a deux ans. Une information une nouvelle fois confirmée par Mark Gurman pour Bloomberg.

iOS 27 : Siri va enfin pouvoir gérer plusieurs demandes à la fois

Deux ans après ses premières grandes promesses sur l’intelligence artificielle, Apple n’a toujours pas livré la version de Siri qu’elle avait annoncée. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, cette attente interminable s'achèvera définitivement à la sortie d'iOS 27.



Dans son dernier rapport publié ce 31 mars, le journaliste révèle qu’Apple teste activement une fonctionnalité permettant à Siri de traiter plusieurs requêtes formulées en une seule phrase. Concrètement, un utilisateur pourrait demander à la fois de vérifier la météo, de créer un événement dans son calendrier et d’envoyer un message, le tout en une seule instruction. Aujourd’hui, Siri exige que chaque demande soit formulée séparément, ce qui le place très loin derrière les assistants modernes comme ChatGPT, Gemini et autres IA qui gèrent ce type de requêtes combinées depuis plusieurs années.

Cette capacité à enchaîner les actions dans un seul prompt s’inscrit dans une refonte bien plus large. Gurman décrit un Siri profondément remanié pour iOS 27 : une nouvelle application dédiée avec historique des conversations, une intégration dans la Dynamic Island, un bouton “Demander à Siri” dans les menus système, et la possibilité de connecter des agents tiers comme ChatGPT ou Claude via un système d’extensions. Le tout sera alimenté par un modèle maison, Apple Foundation Models version 11, que Gurman décrit comme comparable à Gemini 3 en termes de performances.



Le tableau reste toutefois prudent. Gurman précise que certaines de ces fonctionnalités pourraient arriver avec un label “bêta”, signalant un état inachevé, et que leur déploiement pourrait s’étaler jusqu’au printemps 2027. La présentation officielle est attendue lors du WWDC le 8 juin prochain.