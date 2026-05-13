Apple prépare l’arrivée des agents IA sur l’App Store

Apple prépare discrètement l’arrivée des agents IA dans l’App Store. Selon un rapport, la firme travaillerait sur un cadre spécifique pour encadrer ces logiciels capables d’agir de manière autonome, tout en conservant ses exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité?

L’App Store se prépare à accueillir les agents IA, mais à ses conditions

Le prochain grand chantier d’Apple ne serait pas un produit hardware. Ce serait une refonte discrète mais profonde de la manière dont l’App Store interagit avec une nouvelle génération de logiciels : les agents IA. Selon un rapport de The Information publié ce mercredi, Cupertino travaillerait activement à intégrer ces programmes autonomes dans sa boutique d’applications, tout en préservant ses exigences habituelles en matière de confidentialité et de sécurité.



Le défi est réel. Un agent IA ne ressemble pas à une application classique. Là où une app fait exactement ce que son code prévoit, un agent peut prendre des décisions de manière autonome, déclencher des sous-programmes à la volée, interagir avec d’autres services et accomplir des tâches complexes au nom de l’utilisateur. Ce comportement fluide est précisément ce qui inquiète Apple : un agent validé par l’App Store pourrait, une fois installé, générer des processus que la revue d’Apple n’a jamais évalués. Exactement comme les apps de vibe coding qu'Apple ne porte pas dans son coeur actuellement.

Des exemples concrets illustrent les risques. Certains systèmes agentiques existants ont déjà été observés en train d’effectuer des actions non souhaitées, comme la suppression en masse d’emails, sans que l’utilisateur ait explicitement donné son accord pour chacune d’elles. Pour Apple, laisser ce type de comportement proliférer dans l’App Store reviendrait à abandonner le contrôle qu’elle exerce depuis seize ans sur son écosystème.

La réponse de l’entreprise serait donc de concevoir un cadre spécifique, un ensemble de règles techniques obligeant les agents à respecter les standards de la plateforme, quel que soit leur niveau d’autonomie. Les détails précis de ce système n’ont pas filtré, mais une annonce serait envisagée à la WWDC, qui débute le 8 juin prochain.



Ce mouvement s’inscrit dans un contexte plus large. Tim Cook a lui-même évoqué la montée en puissance des agents IA lors des résultats du deuxième trimestre 2026, notant que cette tendance alimentait en partie la forte demande pour le Mac mini et le Mac Studio. Apple ne peut pas se permettre d’ignorer ce marché. Mais elle entend bien en définir les règles.