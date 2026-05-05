iOS 27 : vers un iPhone compatible avec toutes les IA

Apple s’apprête à franchir un cap avec iOS 27 en ouvrant largement Apple Intelligence à des acteurs tiers. Selon Mark Gurman, des modèles comme Gemini et Claude ne seraient qu’un début : un nouveau système d’extensions pourrait permettre à de nombreuses IA de s’intégrer directement à l’expérience iPhone.

iOS 27 : Gurman confirme Claude et Gemini, et va encore plus loin

Apple a conclu un accord avec Google pour intégrer Gemini dans Apple Intelligence à partir d'iOS 27, et des informations parallèles laissent entendre qu’Anthropic et son assistant Claude seront également de la partie. Mark Gurman de Bloomberg vient aujourd’hui apporter sa caution à ces informations, et il ne s’arrête pas là.



Dans son rapport publié ce mardi, le journaliste confirme en effet que Gemini et Claude seront bien disponibles comme alternatives à Siri et aux fonctionnalités natives d’Apple Intelligence, au même titre que ChatGPT qui occupait seul ce rôle depuis iOS 26. Mais la véritable nouveauté de son article réside ailleurs : selon Gurman, Apple ne se limitera pas à ces deux partenaires. Via un nouveau système baptisé “Extensions”, n’importe quel service d’IA tiers compatible pourra s’intégrer directement dans les fonctions d’Apple Intelligence, qu’il s’agisse de Siri, des Outils d’écriture, d’Image Playground ou d’autres surfaces encore.

Ce mécanisme d’Extensions représente un changement de philosophie notable. Plutôt que de sélectionner elle-même une poignée de partenaires privilégiés, Apple ouvre une porte plus large à l’écosystème IA dans son ensemble. Toute application installée sur l’appareil et prenant en charge ce protocole pourrait ainsi devenir le moteur sollicité par Apple Intelligence à la demande de l’utilisateur.



Gurman précise également qu’Apple envisage de laisser les IA tierces s’exprimer via des voix distinctes dans Siri, afin que l’utilisateur sache à tout moment si c’est Siri ou un modèle externe qui répond. Reste à voir si Apple permettra aussi de choisir une IA différente selon les usages ou les domaines.



Tous les détails seront dévoilés lors de la WWDC 2026, qui s’ouvrira le 8 juin prochain.