iPhone 18 Pro : quatre nouveautés satellite attendues

Selon les rumeurs les plus persistantes, l’iPhone 18 Pro pourrait intégrer pas moins de quatre nouvelles fonctionnalités liées au satellite, dont trois seraient également présentes sur l’iPhone 18. Une évolution qui confirme la démocratisation progressive de la connectivité satellite ces dernières années.

iPhone 18 Pro : la connectivité satellite au cœur des nouveautés

Le rachat de Globalstar par Amazon cette semaine a braqué les projecteurs sur un aspect souvent sous-estimé de l’iPhone : sa connectivité satellite. Loin d’être un simple gadget d’urgence, cette technologie pourrait encore franchir un cap majeur avec l’iPhone 18 Pro. Quatre nouveautés sont dans les tuyaux.

Accès aux développeurs tiers

La plus ambitieuse concerne l’ouverture aux développeurs tiers. Apple travaillerait sur une API permettant aux applications d’exploiter directement la connexion satellite. WhatsApp, des apps de randonnée ou des outils de communication professionnels pourraient ainsi fonctionner sans aucune couverture cellulaire. Apple devrait probablement restreindre l’accès dans un premier temps à des usages d’urgence, avant un déploiement plus large.

Apple Plans satellite

Dans la même logique d’élargir les usages du quotidien, Plans pourrait bientôt rejoindre la liste des apps compatibles satellite. Aujourd’hui limité au Wi-Fi et au cellulaire, Apple Plans serait en cours d’adaptation pour fonctionner hors réseau via satellite, selon Bloomberg. Une avancée qui prendrait tout son sens dans les zones blanches ou lors de voyages en régions isolées.

L'envoi de photos

Toujours d’après Bloomberg, l’envoi de photos dans Messages via satellite est également en préparation. Actuellement, seuls les SMS passent par cette voie. Pouvoir transmettre une image d’une blessure ou d’un lieu à des secours représenterait un gain considérable dans les situations critiques, en plus du confort quotidien qu’apporterait la fonctionnalité.

La 5G satellite

Enfin, et c’est peut-être la fondation sur laquelle reposent toutes les autres : la 5G par satellite. Le modem C2 attendu dans l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra apporterait des débits sans commune mesure avec ce qui existe aujourd’hui. Sans cette montée en puissance, les trois autres fonctionnalités resteraient bridées par la lenteur des connexions actuelles.



Réponse en septembre.