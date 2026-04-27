Apple lance les abonnements mensuels avec engagement annuel sur l’App Store

Apple bouscule une nouvelle fois les modèles économiques de son App Store en introduisant des abonnements mensuels avec engagement annuel, une formule hybride pensée pour concilier flexibilité côté utilisateurs et revenus plus prévisibles pour les développeurs.

L’App Store introduit les abonnements mensuels avec engagement annuel à partir d'iOS 26.5

Apple vient d’annoncer une nouvelle formule d’abonnement pour les développeurs de l’App Store : le paiement mensuel avec engagement sur douze mois. Une approche hybride qui tente de réconcilier accessibilité financière et revenus prévisibles pour les éditeurs d’applications.



Le principe est simple. Jusqu’ici, les développeurs pouvaient proposer soit un abonnement mensuel sans contrainte, soit un abonnement annuel facturé en une seule fois. La nouveauté introduit un troisième chemin : conserver la cadence de paiement mensuelle, mais en l’adossant à un engagement d’un an. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un tarif réduit, proche de celui d’un abonnement annuel classique, tout en étalant la dépense dans le temps.

Apple précise que les abonnés pourront résilier à tout moment, mais que les paiements restants dus au titre de l’engagement continueront de s’appliquer jusqu’à l’échéance prévue. Pour éviter toute surprise, la firme a prévu un suivi transparent : les utilisateurs pourront consulter directement le nombre de mensualités déjà réglées et celles encore à venir. Des notifications par e-mail et, optionnellement, par notification push seront également envoyées avant chaque renouvellement.



Les développeurs peuvent dès aujourd’hui créer et tester ces nouveaux types d’abonnements via App Store Connect et Xcode. Le déploiement côté utilisateurs est en revanche conditionné à la sortie d’iOS 26.5 et de ses équivalents sur les autres plateformes, attendus le mois prochain.

L'Europe servie avant les USA, du jamais vu

Fait surprenant, les États-Unis et Singapour sont explicitement exclus du dispositif pour l’instant, sans qu’Apple n’ait communiqué de calendrier pour leur intégration. Une restriction géographique surprenante, surtout pour le premier marché mondial de l’App Store, qui laisse ouverte la question d’éventuelles contraintes réglementaires locales.