Apple Cash va savoir répartir une addition entre amis avec iOS 27

Avec iOS 27, Apple prépare une fonction pratique pour partager l’addition d’un restaurant directement depuis l’app Cartes. Mais cette nouveauté repose sur Apple Cash, un service toujours limité aux États-Unis.

iOS 27 : Apple Wallet va permettre de partager l’addition, mais pas en France

Apple prépare une nouvelle fonctionnalité pour l’app Cartes dans iOS 27 : la possibilité de diviser une note de restaurant entre plusieurs personnes directement depuis son iPhone. Selon Bloomberg, il suffira de photographier un ticket de caisse pour que l’outil identifie chaque article, calcule la part de chacun, taxes et pourboire inclus, puis envoie automatiquement une demande de paiement aux convives concernés.



Le problème pour les utilisateurs français, c'est que cette nouveauté repose entièrement sur Apple Cash, le service de paiement entre particuliers qu’Apple propose exclusivement aux États-Unis depuis 2017. Sans Apple Cash, pas de demande de paiement, pas de partage d’addition. L’infrastructure nécessaire n’existe tout simplement pas en Europe, où les paiements instantanés entre particuliers passent par des acteurs bancaires locaux ou des solutions tierces.

La fonctionnalité sera accessible depuis l’app Cartes ou directement via iMessage, et s’intégrera également à l’Apple Watch. Apple positionne clairement cet outil comme un concurrent direct de Venmo ou Splitwise, des applications populaires aux États-Unis pour ce type d’usage.



Apple Card, Apple Cash et plusieurs intégrations bancaires avancées restent cantonnées aux États-Unis depuis des années, sans calendrier d’extension officiel vers l’Europe. La fragmentation réglementaire du secteur financier européen, bien plus complexe qu’un marché unique comme celui des États-Unis, explique en grande partie la situation.



Pour iOS 27, Apple aurait également prévu la possibilité de numériser des passes physiques, comme la carte d’un club de sport, en photographiant simplement le code-barres pour l’ajouter à Cartes. Cette fonctionnalité-là, en revanche, devrait être disponible partout.



La WWDC 2026 se tient dans une semaine. Le tableau complet d’iOS 27 sera dévoilé à cette occasion.