iOS 27 et macOS 27 vont durcir les exigences de sécurité réseau

Apple prend les devants avant la WWDC 2026 en avertissant les entreprises d’un durcissement majeur de la sécurité réseau à venir. Avec iOS 27 et les prochaines versions de ses systèmes, les connexions reposant sur des configurations Transport Layer Security obsolètes pourraient tout simplement être bloquées, un changement qui pourrait impacter certains environnements professionnels non préparés.

Réseau : Apple annonce des règles plus strictes dès iOS 27

Apple vient de publier un document de support inhabituellement précoce à destination des administrateurs informatiques et des développeurs de solutions de gestion d’appareils. Le message est clair : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS, tvOS et visionOS vont imposer des règles de sécurité réseau plus strictes, et il vaut mieux s’y préparer dès maintenant.



Le document, intitulé “Préparez votre environnement réseau pour des exigences de sécurité renforcées”, avertit qu’à partir de la prochaine grande mise à jour logicielle, les systèmes Apple pourraient refuser les connexions à des serveurs utilisant des configurations TLS obsolètes ou non conformes. Le protocole TLS (Transport Layer Security) est le mécanisme qui chiffre et sécurise les échanges de données entre un appareil et un serveur. Une configuration dépassée représente donc une surface d’attaque potentielle, et Apple entend la fermer d’autorité.

Ce qui rend cette annonce notable, c’est son caractère anticipé. Apple communique très rarement sur ses futures versions logicielles avant la keynote d’ouverture de la WWDC, prévue le 8 juin prochain. Le fait que la société prenne la peine de prévenir les équipes techniques des entreprises plusieurs mois à l’avance suggère que le changement pourrait avoir un impact significatif sur certains environnements professionnels. Les serveurs gérés par des prestataires externes sont particulièrement concernés, car leur mise à niveau peut nécessiter des délais importants.



Pour l’utilisateur final, l’impact direct sera probablement invisible au quotidien, du moins tant que les services qu’il utilise se seront mis en conformité avant l’automne. En revanche, dans un contexte professionnel ou d’entreprise, une application interne ou un outil métier dont le serveur n’aurait pas été mis à jour pourrait se retrouver coupé de l’accès depuis les appareils Apple dès la sortie d’iOS 27.



Apple fournit dans ce document des instructions pour tester les connexions susceptibles de poser problème et anticiper les corrections nécessaires. Un signal fort que la sécurité réseau sera, cette année encore, une priorité affichée lors de la WWDC 2026.