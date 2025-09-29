🔥 Apple publie iOS 26.0.1 pour résoudre les bugs de CarPlay, Wi-Fi, réseau, caméra et sécurité

ios 26 iconComme attendu, Apple a déployé iOS 26.0.1 et iPadOS 26.0.1, les premières mises à jour des systèmes d'exploitation iOS 26 et iPadOS 26 lancés plus tôt ce mois-ci. Ces nouvelles versions sont disponibles pour les iPhones et iPads compatibles via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les correctifs d'iOS 26.0.1 en détails

Voici tout de version d’iOS 26.0.1 :

  • Le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent parfois se déconnecter sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.
  • Un petit nombre d'utilisateurs d'iPhone peuvent ne pas parvenir à se connecter à un réseau cellulaire après la mise à jour vers iOS 26.
  • Les photos prises dans certaines conditions d'éclairage avec les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro peuvent présenter des artefacts inattendus.
  • Les icônes des applications peuvent apparaître vides après l'ajout d'une teinte personnalisée.
  • VoiceOver peut être désactivé pour certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.
Et sur iPadOS 26.0.1

Les correctifs sur iPadOS 26.0.1 :

  • Corrige le problème de VoiceOver.
  • Résout le repositionnement inattendu du clavier flottant.

Mise à jour de sécurité : Correction de FontParser

Les mises à jour d’Apple corrigent également une vulnérabilité critique de FontParser sur plusieurs plateformes, y compris iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, iOS 18.7.1, iPadOS 18.7.1, macOS Tahoe 26.0.1, macOS Sequoia 15.7.1, macOS Sonoma 14.8.1 et visionOS 26.0.1.

Cette faille, qui pouvait provoquer des plantages d’applications ou une corruption de la mémoire en raison de polices malveillantes, a été corrigée grâce à une amélioration des vérifications des limites. Pour les utilisateurs ne pouvant pas passer à iOS 26.0.1, Apple a publié iOS 18.7.1 en alternative.

JordiForti92 - iPhone premium

Mise à jour réalisée et j’en gagne énormément en fluidité !

29/09/2025 à 23h39

DavidJo83 - iPhone

Toujours le but Apple Intelligence. Ça reste bloqué sur « terminé à 99% »

29/09/2025 à 23h34

Zeego - iPhone premium

Mise à jour faite (pas la 26 bien sûr) !

29/09/2025 à 23h33

Igor Dutra - iPhone

Meilleure fluidité sur le 15 pro max.

29/09/2025 à 22h39

Matchou159 - iPhone premium

@mdr68
Vous arrivez à voir ça en 2 h ? Trop fort

29/09/2025 à 21h45

Matchou159 - iPhone premium

Toujours ce bug dans calendrier qui bouge n’importe comment quand on défile les mois.
Idem la panneau de notification qui recharge l’écran d’accueil quand on le relève.

29/09/2025 à 21h45

Lucas2107fr - iPhone

Ah non mais du re cocher « version bêta » et la désactiver pour qu’elle apparaisse…

29/09/2025 à 21h24

Lucas2107fr - iPhone

Dispo que pour iPhone 17 ?

29/09/2025 à 21h23

Mmorino253 - iPhone premium

Enfin mon CarPlay corrigé 😭😭

29/09/2025 à 21h19

mdr68 - iPhone premium

Très fluide pour ma part moins energivore sur 17 pro max

29/09/2025 à 21h10

