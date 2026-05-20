Apple bloque le retour vers iOS 26.4.2 après la sortie d’iOS 26.5

Comme après chaque mise à jour importante, Apple vient de fermer la porte au retour en arrière. Les utilisateurs passés sur iOS 26.5 ne peuvent désormais plus rétrograder vers iOS 26.4.2, la firme ayant cessé de signer l’ancienne version du système.

iOS 26.5 : Apple ferme la porte au retour en arrière

La fenêtre de retrogradation vers iOS 26.4.2 vient officiellement de se refermer. Depuis hier, Apple a cessé de signer cette version précédente, ce qui rend tout retour en arrière techniquement impossible pour les utilisateurs ayant déjà installé iOS 26.5.



C’est une procédure tout à fait habituelle chez Apple. Après chaque mise à jour majeure, la firme de Cupertino laisse généralement passer quelques jours avant de couper la signature de l’ancienne version. Ce délai permet d’observer si des problèmes critiques émergent après le déploiement, et d’offrir une porte de sortie aux utilisateurs affectés. Une fois cette période passée, Apple verrouille la version antérieure, et c’est désormais le cas pour iOS 26.4.2.

iOS 26.5 avait été déployé la semaine dernière pour l’ensemble des utilisateurs éligibles. La mise à jour apportait diverses corrections et améliorations de stabilité, et les retours semblent globalement positifs jusqu’à présent. Il est donc peu probable que la fermeture de la signature provoque beaucoup d’inquiétudes côté utilisateurs.



Pour ceux qui auraient attendu avant de passer à iOS 26.5, le choix est maintenant tranché : impossible de rester sur iOS 26.4.2 en effectuant une restauration, car Apple ne valide plus cette version lors du processus d’activation.



Du côté du calendrier logiciel, sauf correctif de type iOS 26.5.1 à venir, iOS 26.5 devrait être la dernière version stable de la branche avant la WWDC du mois prochain. Apple devrait y dévoiler iOS 27, dont la première bêta développeur sera proposée dès la conférence. Une bêta d’iOS 26.6 pourrait également pointer le bout de son nez dans la foulée, pour maintenir la branche actuelle en parallèle des nouvelles versions de test.