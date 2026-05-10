iOS 27 : Safari va organiser vos onglets automatiquement grâce à l’IA

Vous n’avez plus besoin de ranger vos dizaines d’onglets ouverts : sur iOS 27, Safari pourra désormais les organiser automatiquement grâce à l’IA. Le navigateur regroupera les pages par thème ou sujet, une fonction particulièrement pratique pour les utilisateurs les moins organisés.

Safari 27 va organiser vos onglets automatiquement grâce à l’IA

La gestion des onglets dans Safari est sur le point de franchir un cap. Selon une information révélée par Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, une version de test de Safari destinée aux systèmes d’exploitation de la gamme 27 intègre une nouvelle fonctionnalité capable de regrouper automatiquement les onglets ouverts à l’aide de l’intelligence artificielle.



La fonctionnalité, sobrement baptisée “Organiser les onglets”, apparaît dans le bouton central en haut de l’interface, là où l’on navigue habituellement entre les différents groupes d’onglets. En l’activant, Safari analyse les pages ouvertes et les regroupe par thématique, selon les sujets de navigation détectés. Le navigateur indique alors que “les onglets seront regroupés selon les sujets que vous consultez.”

Apple ne positionne pas explicitement cette nouveauté comme une fonction Apple Intelligence, mais elle repose bien sur une forme de traitement automatisé du contenu. Le rapprochement s’impose avec la fonctionnalité déjà présente dans Rappels, qui classe les éléments d’une liste en catégories cohérentes, par exemple en regroupant automatiquement les articles d’une liste de courses par type de produit.



Les groupes d’onglets existent dans Safari depuis la version 15, lancée en 2021 avec iOS 15 et macOS Monterey. Ils permettaient déjà de sauvegarder et d’organiser des ensembles de pages fréquemment consultées. Cinq ans plus tard, Apple franchit une nouvelle étape en automatisant ce travail de tri, jusqu’ici entièrement manuel.



Pour les utilisateurs qui accumulent des dizaines d’onglets ouverts simultanément, cette fonctionnalité pourrait représenter un gain de temps réel. Elle s’inscrit dans la tendance générale d’Apple à intégrer des capacités d’IA discrètes directement dans ses applications natives, sans nécessairement les rattacher à la marque Apple Intelligence.



Cette annonce intervient à quelques semaines de la WWDC 2026, où iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 seront officiellement présentés.