Compatibilité iOS 27 : adieu iPhone 11 !

La WWDC 2026 se rapproche (keynote le 8 juin), et les premières fuites sur la compatibilité d’iOS 27 commencent à circuler. Selon le leaker chinois Instant Digital, iOS 27 ne serait plus compatible avec quatre modèles encore supportés par iOS 26 :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 12 minimum pour iOS 27

Si cette information se confirme, iOS 27 exigerait au minimum un iPhone 12 ou plus récent, et pour la gamme SE, uniquement l’iPhone SE 3 et les modèles suivants.



Cela ferait deux ans de suite qu’Apple réduit significativement la liste des iPhone compatibles avec sa nouvelle version majeure d’iOS. L’année dernière, c’est la génération iPhone XS qui avait été laissée de côté par iOS 26.

Apple Intelligence : un filtre supplémentaire

Même si votre iPhone reste compatible avec iOS 27, cela ne garantira pas l’accès à toutes les fonctionnalités. La majorité des nouveautés phares d’Apple Intelligence (la nouvelle version de Siri notamment) devraient rester réservées aux iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs.



Pour les propriétaires d’iPhone 11 et d’iPhone SE 2, cela marquerait la fin des mises à jour majeures. Ils continueront toutefois à recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore quelque temps, comme c’est le cas pour les anciens modèles.



Apple continue de réduire progressivement le nombre d’iPhone supportés, une stratégie logique pour se concentrer sur les performances et les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Cependant, cela pose la question de la durée de support réelle pour les modèles encore récents comme l’iPhone 11 (sorti en 2019). Avec l’arrivée d’une Siri beaucoup plus intelligente et de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, le saut générationnel risque d’être particulièrement visible cette année.