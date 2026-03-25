Passkeys sur iPhone : faut-il vraiment dire adieu à vos mots de passe ?

Les mots de passe ne sont plus vraiment adaptés à nos usages. Trop souvent, on choisit un code facile à retenir, on le réutilise sur plusieurs sites ou on finit par l’oublier. Résultat : la sécurité n’est pas toujours au rendez-vous, et la connexion devient vite pénible au quotidien. Les passkeys ont justement été conçues pour simplifier tout cela. Sur iPhone, Apple les a intégrées directement à son écosystème, avec Face ID, Touch ID et le Trousseau iCloud. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est une solution déjà bien installée dans leur quotidien.

Une technologie prometteuse mais trop complexe

Mais concrètement, comment fonctionnent ces passkeys ? Et pourraient-elles remplacer durablement les mots de passe ? On fait le point.

Comment fonctionnent les passkeys ?

Le principe est différent de celui d’un mot de passe classique. Avec une passkey, votre appareil crée deux clés liées entre elles. La clé publique est enregistrée par le site ou l’application. La clé privée, elle, reste sur votre iPhone et ne quitte pas l’appareil. Lors de la connexion, le service envoie une demande que seule cette clé privée peut valider. C’est ce fonctionnement qui évite qu’un identifiant réutilisable circule ou soit stocké comme un mot de passe classique.

Pour l’utilisateur, tout cela reste simple. Au lieu de taper un code, vous validez avec Face ID, Touch ID ou le code de l’appareil. En pratique, la connexion est plus rapide et surtout plus sûre face au phishing, parce qu’une pass-key est liée au bon domaine. Si vous arrivez sur un faux site, le système ne valide pas la connexion comme il le ferait sur le vrai.

Cette logique va dans le sens des usages actuels : moins de friction, plus de rapidité, sans sacrifier la sécurité. On le voit dans d’autres environnements numériques où l’on consulte le cours BTC EUR ou d’autres données en temps réel depuis des interfaces qui doivent rester à la fois fluides et fiables. Pour l’authentification aussi, les utilisateurs attendent aujourd’hui quelque chose de simple, immédiat et solide.

Face-à-face : pass keys contre mots de passe traditionnels

Le principal problème des mots de passe, c’est qu’ils reposent trop sur l’utilisateur. Il faut en créer de bons, les retenir, ne pas les réutiliser et éviter de se faire piéger. Dans les faits, peu de gens suivent toutes ces règles sur la durée. Les passkeys enlèvent une grande partie de cette charge mentale. Il n’y a plus de combinaison à inventer ni à mémoriser pour chaque service.

Elles réduisent aussi plusieurs risques courants. Un pirate peut toujours tenter de vous attirer vers une fausse page, mais la passkey ne fonctionne pas n’importe où. Elle est liée au service légitime. Elle évite aussi les dégâts en chaîne liés à la réutilisation d’un même mot de passe sur plusieurs comptes, puisqu’il n’y a justement plus ce secret unique à recopier ailleurs.

Cela ne veut pas dire que tout risque disparaît. Si un appareil est compromis ou si une session déjà ouverte est détournée, il peut toujours y avoir un problème. Mais sur le point précis qui empoisonne la vie numérique depuis des années, à savoir le vol et la réutilisation massive d’identifiants, les passkeys apportent une vraie amélioration.

L’utilisation des pass-keys sur iPhone

Sur iPhone, les passkeys passent par le Trousseau iCloud. Quand un site ou une application compatible vous propose de créer une clé d’accès, il suffit généralement de valider avec Face ID ou Touch ID. La passkey est ensuite enregistrée et peut être synchronisée sur vos autres appareils Apple via iCloud Keychain.

C’est l’un des points les plus pratiques. Une clé créée sur iPhone peut ensuite être retrouvée sur un iPad ou un Mac connecté au même compte. Apple indique aussi que ces données sont chiffrées de bout en bout dans iCloud Keychain. En clair, la solution n’est pas seulement pratique, elle a aussi été pensée pour rester récupérable en cas de perte d’un appareil.

Autre point utile : il est possible de se connecter sur un appareil qui ne vous appartient pas. Certains sites affichent alors un QR code. Vous le scannez avec l’iPhone, puis vous validez la connexion depuis votre appareil. Cela permet d’utiliser sa passkey sans l’installer sur la machine tierce.

Faut-il abandonner les mots de passe ?

Pas totalement, pas encore. La transition est en cours, mais tous les sites et toutes les applications ne prennent pas encore les passkeys en charge. Dans la pratique, il va encore falloir vivre avec les deux systèmes pendant un moment : des passkeys pour les services compatibles, et encore quelques mots de passe pour le reste. Apple prévoit d’ailleurs toujours la gestion conjointe des mots de passe et des passkeys dans son app dédiée.

En revanche, sur les services qui les acceptent, les passkeys sont déjà une très bonne option. Elles simplifient la connexion, réduisent les erreurs, limitent fortement les risques de phishing et évitent la réutilisation d’identifiants. Pour un utilisateur d’iPhone, l’adoption est plutôt naturelle parce que tout est déjà intégré au système.

Le vrai changement est là : on passe d’un modèle où l’utilisateur devait sans cesse gérer ses mots de passe à un modèle où l’appareil prend en charge une grande partie de la sécurité.