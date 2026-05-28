Amazon rachète la participation d’Apple dans Globalstar

Vous le savez depuis quelques mois maintenant, Amazon va acquérir Globalstar, l’opérateur satellite qui fournit actuellement la connectivité d’urgence aux iPhone et Apple Watch. Dans le cadre de cette opération, Amazon récupère également la participation de 20 % détenue par Apple dans la filiale de Globalstar.

Le réseau Amazon Leo

Apple avait investi 450 millions de dollars en 2022 pour financer le déploiement des satellites nécessaires à la fonctionnalité Emergency SOS via satellite. En échange, elle avait obtenu 20 % des parts et 85 % de la capacité du réseau. Entre temps, le géant du e-commerce avait racheté le reste des parts en avril dernier.



Grâce à ce nouvel accord avec Amazon (cf la FCC), Apple sécurise la continuité des services existants (Emergency SOS, Messages via satellite, Localiser via satellite, Roadside Assistance) et prépare le terrain pour de futures évolutions. Le réseau Amazon Leo prendra progressivement le relais et alimentera ces fonctionnalités sur les iPhone et Apple Watch compatibles.



Amazon s’engage à maintenir le support des modèles actuels utilisant la constellation de Globalstar, tout en collaborant avec Apple sur de nouveaux services satellite.

Un deal estimé à 11,57 milliards de dollars

L’acquisition de Globalstar par Amazon est évaluée à environ 11,57 milliards de dollars. Elle devrait être finalisée en 2027, sous réserve des approbations réglementaires. Cet accord permet à Apple de réaliser un retour sur investissement positif tout en s’associant à un opérateur satellite beaucoup plus important et mieux établi pour l’avenir.

Notre avis

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs Apple. Au lieu de voir la connectivité satellite menacée par le rachat de Globalstar, Apple a négocié une transition fluide vers le réseau Amazon Leo. Cela sécurise l’écosystème et ouvre la porte à des améliorations futures (meilleure couverture, nouvelles fonctionnalités…). Cette opération montre aussi la maturité du partenariat entre Apple et Amazon, qui vont de plus en plus collaborer sur l’infrastructure cloud, sur la boutique en ligne et maintenant sur le spatial.



Via