Apple rachète Q.ai : 2 milliards pour que Siri lise sur vos lèvres

C'est un mouvement stratégique d'une ampleur rare pour Apple. Habituellement discrète sur ses rachats, la firme de Cupertino vient de signer l'une des plus grosses acquisitions de son histoire en mettant la main sur Q.ai, une start-up israélienne, pour un montant avoisinant les 2 milliards de dollars. L'objectif est clair : donner à nos futurs appareils la capacité de comprendre ce que vous dites, même sans émettre le moindre son.

Une technologie de « parole silencieuse »

Ce qui rend Q.ai si précieuse aux yeux de Tim Cook et de ses équipes, c'est son approche unique de l'intelligence artificielle appliquée à l'audio et à l'image. Loin des simples réducteurs de bruit, la start-up a développé une technologie capable d'analyser les micro-mouvements des muscles du visage pour interpréter la parole.

Concrètement, cela ouvre la porte à des interactions totalement nouvelles avec Siri. Imaginez pouvoir dicter un message ou lancer une commande à vos AirPods ou à une future paire de lunettes connectées en bougeant simplement les lèvres, sans avoir à parler à voix haute dans un métro bondé ou une salle d'attente silencieuse. Les brevets de Q.ai évoquent explicitement cette « parole silencieuse » qui permettrait une communication privée et fluide, même dans les environnements les plus bruyants où les micros classiques échouent souvent.

Un investissement historique et un retour aux sources

Avec une valorisation proche des 2 milliards de dollars, ce rachat se place directement en deuxième position dans l'histoire d'Apple, juste derrière l'acquisition de Beats en 2014. C'est un signal fort qui montre qu'Apple ne compte pas se laisser distancer par Google ou Meta dans la course aux assistants IA de nouvelle génération.

Cette opération marque aussi le retour d'une vieille connaissance à l'Apple Park. Aviad Maizels, cofondateur de Q.ai, avait déjà vendu sa précédente entreprise, PrimeSense, à Apple en 2013. Pour rappel, c'est la technologie de PrimeSense qui a servi de fondation au système Face ID que vous utilisez tous les jours pour déverrouiller votre iPhone. Johny Srouji, le patron du hardware chez Apple, s'est d'ailleurs félicité de cette acquisition, qualifiant Q.ai d'entreprise « remarquable » dans le domaine de l'apprentissage automatique.

L'intégration de ces équipes laisse présager des avancées significatives pour l'écosystème Apple, transformant potentiellement nos lunettes et écouteurs en véritables lecteurs sur les lèvres.



