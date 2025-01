Apple a 2,35 milliards d'appareils actifs dans le monde

Apple a révélé cette nuit que sa base d'installation mondiale a atteint un niveau sans précédent, avec plus de 2,35 milliards d'appareils actifs en service. Cela comprend les iPhones, les iPads, les Mac et d'autres produits Apple, selon le PDG de l'entreprise, Tim Cook, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal 2025.

Nouveau record pour Apple

Ce chiffre astronomique marque un nouveau record pour l'entreprise, affichant une progression de 6,8 % par rapport aux 2,2 milliards d'appareils actifs signalés en février 2024, soit la captation de plus de 150 millions d'appareils sur l'année. Ce chiffre est approximatif, puisqu'il ne prend pas en compte les produits ayant été abandonnés. Apple avait indiqué qu'elle comptait comme actif tout appareil qui se connecte au moins une fois à l'App Store sur la période.

Malgré cette croissance, la croissance des appareils actifs a ralenti par rapport à l'année précédente. En janvier 2023, Apple avait déjà dépassé les 2 milliards d'appareils actifs, soit une augmentation de 10 % avec 200 millions d'appareils ajoutés entre 2022 et 2023.



En ce qui concerne l'avenir, Apple se montre toujours très optimisme, notamment avec le lancement prochain d'Apple Intelligence en Chine et en Europe. Prévue pour avril avec la sortie d'iOS 18.4, cette mise à jour inclura la prise en charge du chinois simplifié et d'autres langues comme le français. Tim Cook a également noté que les ventes de l'iPhone 16 ont dépassé celles de l'iPhone 15 sur les marchés où Apple Intelligence a été déployé.



Le nombre d'appareils individuels n'a pas été précisé, mais on sait qu'Apple compte plus d'un milliard d'iPhones actifs dans le monde. De notre côté, on aurait aimé avoir les chiffres du Vision Pro, pas vous ?