Tim Cook : Europe, IA dans iOS 18, Vision Pro et 2,2 milliards d'appareils actifs

Apple a tenu cette nuit sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal 2024 (quatrième trimestre civil 2023). Comme à son habitude, Tim Cook, PDG d'Apple, et Luca Maestri, directeur financier d'Apple, ont partagé des détails supplémentaires sur les performances de l'entreprises. Outre la ventilation des résultats, les deux responsables ont parlé aux investisseurs de l'impact de la DMA en Europe, de l'IA qui arrive, du Vision Pro qui sort et du nombre d'appareils actifs.

Les impacts sur l'écosystème au sein de l'UE

Maestri et Cook ont rassuré les investisseurs inquiets avec l'application la loi sur les marchés numériques en Europe, la DMA. Si Apple a du apporter de nombreux changements à l'App Store dans l'Union européenne. M. Maestri a indiqué que ce marché ne représente que 7 % du chiffre d'affaires global de l'App Store d'Apple. Une goutte d'eau ou presque, d'autant que les mesures prises, la taxe en tête, devraient permettre de limiter les pertes. De son côté, Tim Cook a déclaré qu'il était impossible d'en déterminer l'impact à l'heure actuelle, car il est difficile pour Apple de prévoir ce que les clients et les développeurs choisiront.

Nous nous sommes vraiment concentrés sur la protection de la vie privée, la sécurité et la facilité d'utilisation. Et nous avons fait de notre mieux pour nous en approcher le plus possible par le passé en ce qui concerne les choses que les gens aiment dans notre écosystème, mais nous n'arriverons pas à fournir le maximum que nous pourrions fournir parce que nous devons nous conformer à la réglementation.

L'IA est un projet majeur

Le plus intéressant de l'appel téléphonique reste ce qu'à déclaré Tim Cook à propos de l'intelligence artificielle. L'entreprise californienne consacre énormément de temps et d'efforts à l'IA, et que les détails de ses travaux seraient communiqués plus tard dans l'année. On peut supposer que nous en apprendrons d'avantage lors de la WWDC 24 avec iOS 18. Cette version serait d'ailleurs la plus importante de l'histoire de l'iPhone.

En ce qui concerne l'IA générative, qui, je suppose, est votre centre d'intérêt, nous avons beaucoup de travail en cours en interne, comme je l'ai déjà mentionné. Notre mode opératoire, si vous voulez, a toujours été de travailler puis de parler du travail et de ne pas nous mettre en avant. Mais nous avons des projets qui nous enthousiasment et dont nous parlerons dans le courant de l'année.

2,2 milliards d'appareils Apple actifs

Autre information à retenir dans le communiqué de presse de la société, le nombre d'appareils Apple actifs :

Nous sommes heureux d'annoncer que notre base installée d'appareils actifs a désormais dépassé les 2,2 milliards, atteignant un niveau record pour tous les produits et segments géographiques.

Un mot sur le Vision Pro

Enfin, Luca Maestri a expliqué que certains grands noms arriveront bientôt sur le Vision Pro, avec applications visionOS pour leurs clients et leurs employés, notamment Walmart, Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg et SAP. Ils rejoindront ainsi Disney, HBO, Microsoft et compagnie.

De la productivité quotidienne à la conception collaborative de produits en passant par la formation immersive, nous sommes impatients de voir les choses incroyables que nos entreprises clientes vont créer dans les mois et les années à venir.

Le patron d'Apple s'est dit "incroyablement enthousiaste à l'idée des possibilités offertes aux entreprises" par le Vision Pro. Il a pris l'exemple de Walmart qui dispose apparemment d'une application de merchandising "très cool". Mais, comme pour l'iPhone, "il y a vraiment de tout".

Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à l'état actuel des choses. C'est le fruit de plusieurs années d'efforts de la part d'un grand nombre de personnes au sein d'Apple, et il a vraiment fallu l'effort de toute l'entreprise pour en arriver là.



On le croit volontiers, lui qui testait déjà le Vision Pro il y a huit ans. Rappelons que le Vision Pro sort ce jour aux États-Unis, la France et les autres pays seront servis plus tard dans l'année.