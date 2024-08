Tim Cook parle de son premier test du Vision Pro il y a huit ans !

Dans un nouvel entretien accordé à Vanity Fair, Tim Cook, le PDG d'Apple, parle du Vision Pro qui sort demain (seulement aux États-Unis pour le moment). Si les banalités concernant ce tout nouveau produit ont déjà été vues et revues à maintes reprises, en revanche, le successeur de Tim Cook a partagé sa toute première expérience d'utilisation d'un prototype précoce de l'appareil dans un laboratoire secret de l'entreprise.



L'article ne donne pas de date précise, mais seulement que c'était avant qu'Apple ne déménage sur son campus actuel, et que c'était "il y a des années ; peut-être six, sept, ou même huit"...

Un monstre

C'était avant la sortie de l'iPhone X, le modèle qui a popularisé la réalité augmentée avec notamment ARKit. Ce n'est pas un hasard si Apple l'a lancé à ce moment-là, Tim Cook testait déjà les premiers prototypes de Vision Pro. Seulement, l'appareil était loin d'être abouti comme celui qu'on connait (qui est déjà critiquable), comme il l'explique à nos confrères de Vanity Fair.

C'est comme un "monstre", un appareil. On dit à Cook de s'asseoir, et cette machine massive et monstrueuse est placée autour de son visage. Elle est grossière, comme une boîte géante, et elle contient des écrans, une demi-douzaine d'entre eux superposés, et des caméras qui dépassent comme des moustaches.



Vous ne le portiez pas vraiment à l'époque. Ce n'était pas du tout portable. Et ça ronronne, avec de grands ventilateurs - un bourdonnement profond et régulier - des deux côtés du visage. Des fils sortent de cet appareil, sinuent sur le sol et s'étendent dans une autre pièce, où ils sont connectés à un superordinateur. On appuie sur des boutons, des lumières s'allument, le CPU et le GPU se mettent à pulser à des milliards de cycles par seconde et... "Tim Cook est sur la lune !"

Tim Cook a déclaré qu'il ne savait pas à l'époque combien de temps il faudrait aux ingénieurs d'Apple pour transformer cet énorme prototype en un dispositif portable, mais qu'il savait qu'ils le feraient.



C'est aussi l'occasion de voir Tim Cook avec un Vision Pro sur la tête (photographie de Norman Jean Roy) :

Une expérience bluffante

De son côté, Greg Joswiak, VP marketing chez Apple, explique que l'utilisation de Vision Pro pour la première fois laisse souvent les gens sans voix pendant un certain temps.

Vous savez, l'une des réactions les plus fréquentes que nous aimons, c'est que les gens nous disent : "Attendez, j'ai besoin d'une minute. J'ai besoin de réfléchir à ce qui vient de se passer".



C'est vraiment génial. Combien de fois les gens vivent-ils une expérience produit qui les laisse sans voix ?

M. Cook a fait écho à la plupart des tests du Vision Pro, à savoir qu'il suffit de s'allonger pour visionner un film, sans avoir besoin de s'asseoir dans un angle particulier pour regarder.

Vous pouvez en fait vous allonger sur votre canapé et placer les écrans au plafond si vous le souhaitez. J'ai regardé la troisième saison de [Ted] Lasso sur mon plafond et c'était incroyable !"

Même James Cameron, le célèbre réalisateur, a été conquis :

Je dirais que mon expérience a été religieuse. J'étais sceptique au début. Je ne me prosterne pas devant le grand dieu Apple, mais j'ai été vraiment, vraiment époustouflé.

Un autre réalisateur de renom, Jon Favreau, a exprimé un sentiment similaire à nos confrères, en disant qu'il était "époustouflé" par la technologie et ce qu'elle apporterait à la narration :

Je suis excité par le type d'histoire que je peux raconter maintenant et que je ne pouvais pas raconter avant.

Le patron explique qu'Apple a un plan bien établi, mais que l'entreprise avance en explorant. Il n'a pas de certitude sur là où la technologie nous emmènera à long terme.

Ce que nous faisons, c'est que nous sommes vraiment enthousiasmés par quelque chose, puis nous commençons à tirer sur la corde et nous voyons où cela nous mène. Et oui, nous avons des choses sur les feuilles de route et ainsi de suite, et oui, nous avons un point de vue définitif. Mais c'est aussi en grande partie de l'exploration et de la découverte.

Lancement prévu demain, aux USA seulement.