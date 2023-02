Apple annonce qu'il y a 2 milliards d'appareils actifs dans le monde

Après chaque résultat financier, Apple présente quelques statistiques visant à rassurer les investisseurs qui pourraient s'inquiéter d'une baisse de performance. Selon le géant californien, il y a actuellement 2 milliards de produits Apple actifs en circulation dans le monde. Un nouveau palier franchi !

2 milliards ? C'est énorme !

Le succès d'Apple n'est plus à prouver, l'entreprise écoule tous les jours des centaines de milliers d'iPhone, d'iPad, de Mac, d'Apple Watch... Sans surprise, les produits deviennent très populaires à travers le monde au point où Apple totalise aujourd’hui 2 milliards de ses appareils qui fonctionnent en ce moment.



Cette statistique des appareils actifs est observé de près par l'Apple Park, c'est un indicateur parmi tant d'autres qui montre que les produits Apple se vendent à merveille et que de plus en plus de personnes aux États-Unis comme à l'international investissent dans des produits du catalogue d'Apple.

Pour rappel, il y a tout juste 1 an, Apple annonçait qu'il y avait 1,8 milliard d'appareils actifs dans le monde. L'entreprise indique ce soir avec fierté avoir réussi à passer un nouveau cap en atteignant les 2 milliards, un record !

Malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice net en baisse sur le quatrième trimestre civil de 2022, Tim Cook assure qu'Apple se porte bien malgré une période difficile, rythmée par des problèmes d'approvisionnement et des conflits dans une grande usine partenaire en Chine.

Le CEO d'Apple a déclaré :

Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d'avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape majeure et nous sommes ravis d'annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante.

Dans ce lot de 2 milliards, Apple ne donne pas de chiffre précis pour connaître les proportions des appareils qui sont les plus actifs. Toutefois, on imagine que l'iPhone doit représenter au minimum plus de 60% de ce chiffre de 2 milliards. Le célèbre smartphone d'Apple est le plus populaire dans le catalogue, c'est d'ailleurs lui qui génère le plus de chiffre d'affaires chaque trimestre depuis sa commercialisation en 2007.



Cette nouvelle est rassurante et permet de voir qu'Apple continue son chemin avec une croissance permanente, malgré la concurrence parfois très agressive, notamment sur le marché des smartphones, des ordinateurs, des enceintes connectées ou encore des tablettes.