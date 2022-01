Il y a 1,8 milliard d'appareils Apple en circulation dans le monde

Après l'annonce de ses résultats financiers, Apple a donné comme d'habitude quelques statistiques pour mieux comprendre l'impact qu'a l'entreprise sur les différents marchés. Avec des produits populaires comme l'iPhone, l'iPad, les Mac, ou encore l'Apple Watch, Apple domine de nombreux secteurs et... ça se voit sur la quantité de produits qui sont actifs à travers la planète !

L'incroyable performance d'Apple

Après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 123,95 milliards de dollars et des ventes en hausse pour toutes ses catégories de produits, la firme de Cupertino en a profité pour donner une visibilité sur le nombre de ses produits qui sont actuellement en fonctionnement.

Au total, il y a 1,8 milliard d'appareils en activité dans le monde, plus le temps passe et plus ce chiffre augmente grâce aux excellentes ventes en hausse chaque trimestre.



Apple voit également ces multiples activations comme de potentielles nouvelles souscriptions à ses services, le géant californien sait que quand on détient l'un de ses produits, c'est un accès plus facile aux différents services comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+... L'objectif a toujours été de vous inciter à adhérer aux services dans l'écosystème plutôt que vous alliez voir ailleurs vers des services tiers.



Pour cela, Apple n'hésite pas à mettre en avant ses services dans les applications préinstallées de ses appareils et propose aussi des périodes de gratuité de plusieurs mois quand vous achetez un produit de la marque.

On pense par exemple à l'achat d'une Apple Watch qui débloque 3 mois de Fitness+ ou encore à l'achat d'un produit Apple chez des revendeurs (comme la Fnac) qui offre 4 mois d'accès gratuit à Apple Music.

Aujourd'hui, on constate que cette stratégie de promouvoir les services internes fonctionne à la perfection (même si cela est vu parfois comme des pratiques anticoncurrentielles), Apple a annoncé lors de ses derniers résultats financiers qu'elle possède en ce moment 785 millions d'abonnés payants sur l'ensemble de ses services.

On remarque également une belle croissance puisque c'est une évolution de +165 millions de nouveaux abonnés en l'espace d'un an. Cette performance est (en partie) grâce à la pandémie Covid-19 qui nous a poussés à rester chez soi et nous trouver d'autres occupations comme le streaming, les jeux, les cours de fitness...



Toujours du côté des services, Apple se félicite d'un engagement plus important sur Apple Fitness+, Apple Arcade et Apple TV+. Des services qui fonctionnent bien, mais qui ne figurent pas parmi les plus populaires !

Les services représentent une part importante dans les résultats financiers

Quand Apple s'est lancé dans le secteur des services avec un abonnement à renouvellement mensuel, beaucoup de personnes ont vu ça comme une nouvelle opportunité de grosses entrées d'argent. Visiblement, les analystes et investisseurs qui y ont cru ne sont pas déçus aujourd'hui.

Le segment des services rapporte plus que la gamme iPad, Mac et des autres produits (Apple Watch, AirPods)...

Sur les derniers résultats financiers, les services ont fait gagner la coquette somme de 19,5 milliards de dollars !