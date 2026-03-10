Avec son partenariat exclusif avec la Formule 1, Apple multiplie les opérations de promotion. La saison 2026 de Formule 1 a débuté le week-end dernier, offrant une occasion idéale de publier une nouvelle publicité originale, orchestrée par Tim Cook.

Tim Cook en mode pit stop pour promouvoir la F1 sur Apple TV

Apple ne se contente pas de diffuser la Formule 1 : elle en fait un événement à part entière. Pour marquer le coup, Tim Cook a publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo promotionnelle tournée autour de l’Apple Park, dans laquelle il incarne un pilote de pit stop improbable.

Dans le clip, on voit le PDG d’Apple au volant d’un petit buggy électrique de campus (voiturette de golf), longeant l’anneau caractéristique du siège de Cupertino. Il finit par s’arrêter à une zone de ravitaillement improvisée, sobrement baptisée “Tim Box Box”, en référence au message radio que les équipes de F1 utilisent pour rappeler leurs pilotes aux stands. Une équipe de mécaniciens parodie alors les gestes ultra-rapides d’un vrai arrêt au stand, avant que Cook ne reparte comme si de rien n’était.

La mise en scène est légère, clairement humoristique, et met en avant Max Verstappen, le champion néerlandais, dans un caméo remarqué. L’ensemble sert de coup de projecteur sur un accord historique : Apple est désormais le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis pour les cinq prochaines années (minimum). Toutes les séances d’essais libres, les qualifications, les sprints et les Grands Prix sont disponibles en direct et à la demande via l’application Apple TV. En France, c'est toujours Canal+ qui a les droits.



L’entreprise a déployé une stratégie promotionnelle sur l’ensemble de son écosystème. Apple Sports propose des fonctionnalités dédiées aux courses, Apple News intègre des résumés de chaque Grand Prix, Apple Maps affiche les circuits, et Apple Music propose des retransmissions audio en direct.



Ce partenariat s’inscrit dans une ambition plus large pour la marque : transformer Apple TV en destination sportive incontournable aux États-Unis, après avoir déjà investi massivement dans le baseball avec la MLB. La saison de F1 a débuté ce week-end avec le Grand Prix d’Australie. Les abonnés américains bénéficient d’une diffusion en 4K avec Dolby Vision et de plusieurs caméras embarquées disponibles simultanément. La course pour les droits sportifs est désormais aussi serrée qu’un arrêt au stand.