Apple rachète un studio d’une seule personne pour améliorer Creator Studio

Apple continue de renforcer discrètement ses ambitions dans la création visuelle professionnelle. La firme de Cupertino vient de confirmer le rachat de Patchflyer, un micro-studio allemand à l’origine de Color.io, un outil spécialisé dans l’étalonnage des couleurs et le traitement des images RAW.

Apple rachète un Patchflyer pour muscler ses outils créatifs

Il arrive qu’une acquisition révèle autant sur la stratégie d’une entreprise que sur la taille de la cible. Apple vient de confirmer le rachat de Patchflyer, un micro-studio allemand composé d’un unique employé, Jonathan Marvin Ochmann. L’information est sortie via le registre de la Commission européenne, qui oblige les grandes entreprises à déclarer leurs acquisitions dans le cadre du DMA.



Patchflyer est à l’origine de Color.io, une application web professionnelle dédiée à la gestion et à l’étalonnage des couleurs pour les images RAW. L’outil se distinguait par sa capacité à créer des LUT 3D avancées, ces profils colorimétriques utilisés par les photographes et les vidéastes pour uniformiser le rendu visuel de leurs productions. Le site de Color.io avait disparu en début d’année, mais Ochmann avait pris soin d’indiquer à ses utilisateurs que cette fermeture n’était pas liée à des difficultés financières, une formulation qui, avec le recul, prenait tout son sens.



D’après les recoupements effectués par AppleInsider, le rachat remonterait à octobre 2025. La Commission européenne ne publie ces informations qu’avec un décalage d’au moins quatre mois, ce qui explique la révélation tardive. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

La question qui se pose désormais est celle de l’utilisation que fera Apple de ces compétences. Plusieurs pistes semblent crédibles. La première concerne directement l’Apple Creator Studio, le pack d’applications créatives lancé début 2026 qui regroupe Final Cut Pro et Logic Pro. Intégrer des outils d’étalonnage colorimétrique de pointe dans Final Cut Pro serait cohérent avec la montée en gamme que cherche à opérer Apple face à DaVinci Resolve. La seconde piste pointe vers Photomator, l’application de retouche photo rachetée avec Pixelmator début 2025, qui n’a pas encore rejoint officiellement le Creator Studio et attend toujours des mises à jour substantielles depuis son acquisition.



Apple n’a pas commenté les intentions derrière ce rachat, fidèle à sa pratique habituelle sur les petites acquisitions. Mais en recrutant un spécialiste de la science des couleurs, du traitement d’images RAW et de la création de LUT, la firme de Cupertino envoie un signal clair : ses ambitions dans la création visuelle professionnelle sont loin d’être terminées.