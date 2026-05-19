Apple signe un accord avec Animato, spécialiste des avatars IA

Apple continue discrètement de renforcer ses ambitions dans l’intelligence artificielle. La firme vient de conclure un accord stratégique avec Animato, une startup spécialisée dans les avatars IA pour appels vidéo, alimentant les spéculations autour de futurs assistants virtuels plus humains et expressifs.

Apple lorgne sur les avatars IA avec un accord discret autour d’Animato

Apple vient de conclure un accord avec Animato, une startup spécialisée dans les avatars virtuels pour appels vidéo et tutorat. L’opération a été révélée via la base de données des acquisitions de la Commission européenne liée au Digital Markets Act, qui oblige les grandes plateformes à déclarer ce type de transaction.



Concrètement, Apple ne rachète pas Animato dans sa totalité. L’accord lui donne le droit de recruter certains employés de la startup, d’obtenir une licence non exclusive sur sa propriété intellectuelle et d’acquérir ses demandes de brevets. Une formule chirurgicale, qui permet à Apple de récupérer le savoir-faire et les cerveaux sans déclencher un examen réglementaire aussi lourd qu’une acquisition classique.

Animato était connue pour Call Annie, une application aujourd’hui abandonnée qui proposait des appels vidéo avec des tuteurs IA pour l’apprentissage des langues. Le produit misait sur des avatars animés capables de mener des conversations naturelles en face à face, un créneau assez niche mais techniquement sophistiqué.



Ce qui rend cet accord particulièrement intéressant, c’est le contexte dans lequel il s’inscrit. Apple a déjà conclu des transactions similaires ces derniers mois avec PromptAI, WhyLabs, Mayday Labs et TrueMeeting, cette dernière étant également spécialisée dans la technologie d’avatars numériques. On a également appris récemment qu'Apple déployait des vidéos avec des avatars IA (des fausses personnes) destinées aux employés en interne, dans plusieurs domaines spécifiques.



Les pistes d’intégration ne manquent pas. FaceTime, les Memoji, Vision Pro ou encore une future évolution de Siri vers une interface plus incarnée pourraient tous bénéficier d’une technologie d’avatar plus réaliste et expressive. Apple n’a fait aucun commentaire sur ses intentions, mais le WWDC 2026 se tient dans moins de trois semaines et pourrait apporter quelques réponses.