Elon Musk est préoccupé par l'accord Apple-Google sur l'IA

Elon Musk a exprimé de vives préoccupations concernant le partenariat annoncé entre Apple et Google, qui intègre la plateforme d'IA générative Gemini de Google pour alimenter une version beaucoup plus personnalisée et performante de Siri, dans le cadre des futures fonctionnalités d'Apple Intelligence.

Une position dominante qui inquiète

Dans un message posté sur X le 12 janvier 2026, Musk a déclaré :

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Cela semble constituer une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google, étant donné qu'ils possèdent également Android et Chrome.

En tant que PDG de xAI - l'entreprise qui développe Grok, un concurrent direct de Gemini, Musk souligne les risques liés à l'influence grandissante de Google, qui domine déjà les systèmes d'exploitation mobiles (Android), la navigation web (Chrome) et désormais l'écosystème Apple via l'IA.

Ce partenariat pluriannuel, confirmé dans un communiqué conjoint des deux entreprises, positionne les modèles Gemini et l'infrastructure cloud de Google comme la base des prochains Apple Foundation Models. Apple a insisté sur le fait qu'après une évaluation approfondie, Gemini offre « la fondation la plus capable » pour améliorer l'expérience utilisateur, tout en respectant ses standards stricts de confidentialité grâce au traitement sur l'appareil et à Private Cloud Compute.



Cette collaboration s'appuie sur l'accord historique qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, mais marque une avancée majeure pour combler les retards de Siri face à Google Assistant ou ChatGPT en matière de requêtes conversationnelles complexes.

Siri 2 arrive avec iOS 26.4

La nouvelle version de Siri est attendue plus tard en 2026, avec des rumeurs pointant vers une sortie dans iOS 26.4 autour de mars ou avril. Apple n'a pas communiqué de date précise, mais cette mise à jour promet une meilleure compréhension contextuelle, la gestion de tâches multi-étapes et une intégration fluide sur iPhone, iPad, Mac et autres appareils.



Ce rapprochement intervient dans un contexte de surveillance antitrust accrue des géants technologiques. Rappelons que xAI a intenté un procès contre Apple et OpenAI en 2025, les accusant de s'entendre via des accords exclusifs pour freiner la concurrence et favoriser ChatGPT dans l'App Store et les fonctionnalités Apple Intelligence - des allégations qui ont résisté aux premières tentatives de rejet et qui se poursuivent.



Ni Apple ni Google n'ont réagi publiquement aux remarques de Musk pour l'instant, bien que l'annonce ait fait grimper la valorisation d'Alphabet (maison-mère de Google), dépassant brièvement les 4 000 milliards de dollars. Selon des sources, cet accord coûterait environ 1 milliard de dollars par an à Apple, illustrant les enjeux énormes dans la course à la domination de l'IA générative.