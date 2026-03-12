Elon Musk veut remplacer les humains par des IA dans les entreprises

elon musk iconElon Musk à un nouveau plan en tête. Il souhaite créer une "entreprise" ou plateforme qui fonctionne uniquement avec des IA et donc sans humains. Si l'entreprise en question tourne correctement, l'idée serait de vendre le système à toutes les entreprises intéressées.

Elon Musk est pour le remplacement de l'humain par l'IA

Elon Musk a levé le voile sur un projet aussi ambitieux qu’inquiétant : Macrohard, une initiative commune entre xAI et Tesla dont l’objectif est de faire fonctionner une entreprise logicielle complète sans aucun employé humain.

Le concept repose sur un agent IA capable de contrôler un ordinateur comme le ferait une personne, en naviguant, cliquant et saisissant du texte. Derrière ce pilotage se trouvent deux technologies maison : Grok, le modèle de raisonnement de xAI, et Digital Optimus, un système de décision en temps réel développé par Tesla. Le tout ne tournera pas dans un datacenter classique, mais sur les puces AI4 déjà embarquées dans des millions de véhicules Tesla. Quand une voiture est garée, elle devient un noeud de calcul. La flotte mondiale de Tesla se transforme ainsi en superordinateur distribué capable d’atteindre, selon Musk, une puissance cumulée d’un gigawatt.

elon musk air serieux

La cible de Macrohard sont les entreprises dont le produit est entièrement numérique : logiciels, finance, médias, marketing. Des secteurs dont certains acteurs valent plusieurs milliers de milliards de dollars en Bourse. Musk y voit une opportunité de créer ce qu’il appelle une “prospérité massive” par l’automatisation. Chaque noeud de calcul, constitué d’un hardware dont le coût est estimé à environ 650 dollars, participe à une infrastructure fantôme qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui. L’horizon annoncé pour atteindre une émulation complète du travail intellectuel humain est fixé à fin 2026.

La combinaison proposée est inédite à cette échelle, un modèle de raisonnement de premier plan, une flotte de capteurs et de puissance de calcul distribuée dans le monde entier, et un hardware edge déjà déployé via des voitures sans infrastructure supplémentaire à construire. C’est précisément cette convergence qui rend le projet crédible aux yeux de certains observateurs, même si les délais annoncés par Musk suscitent, comme toujours, un scepticisme bien rodé.

Si Macrohard tient ses promesses, ses effets sur le travail intellectuel pourraient ressembler à ce que l’automatisation industrielle a fait aux usines dans les années 1980, mais à une vitesse sans commune mesure. Exactement comme avec tout ce qui se passe autour de l'IA ces derniers temps.

6 réactions

Chrysa - iPhone

Si ça passe, les vendeurs de canapés seront riches 😅

12/03/2026 à 10h43

Dentso1 - iPhone

@Jmarc91 ouais et du coup si personne a plus d'argent quel est l'intérêt d'avoir des entreprises style Tesla ? Ils vont vendre leur voitures à qui? Si y'a pas de solution plus de travailleurs mais plus de consommateurs

12/03/2026 à 10h18

Samesuffit - iPhone premium

Et ainsi, quand l’humanité se sera autodétruite alors les entreprises pourront continuer à tourner ou à polluer…

12/03/2026 à 09h59

Jmarc91 - iPhone premium

@katsuhiro
Le problème c est qu ils vont sûrement pas payer les gens à rien faire!! La misère va augmenter avec les risques de conflits

12/03/2026 à 09h57

Wilou - iPhone

Tout a fait d’accords avec le primer commentaire !

12/03/2026 à 09h42

katsuhiro - iPhone

La Nasa avait déjà lancé ce genre de truc il y a bien longtemps où chaque ordinateur perso pouvait participer aux calculs destinés à la recherche , la recomposition d’images , etc,,,,
Dans le projet d’elon musk on remplace les gens par des IA , ce qui va arriver à la longue de toute façon. Il va bien falloir concevoir un nouveau système social ou un grand nombre de gens ne travaillent pas , ou pas toute leur vie. Donc Musk ne fait que mettre en place ce qu’on a lancé à l’ère industrielle : la machine remplace l’humain, qui peut enfin faire autre chose que trimer à l’usine.
La valeur du travail? La participation à l’économie ? Le droits de ceux qui travaillent pas? La société non capitaliste ? Un nouveau capitalisme ?

12/03/2026 à 08h31

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles