Elon Musk veut remplacer les humains par des IA dans les entreprises

Elon Musk à un nouveau plan en tête. Il souhaite créer une "entreprise" ou plateforme qui fonctionne uniquement avec des IA et donc sans humains. Si l'entreprise en question tourne correctement, l'idée serait de vendre le système à toutes les entreprises intéressées.

Elon Musk est pour le remplacement de l'humain par l'IA

Elon Musk a levé le voile sur un projet aussi ambitieux qu’inquiétant : Macrohard, une initiative commune entre xAI et Tesla dont l’objectif est de faire fonctionner une entreprise logicielle complète sans aucun employé humain.



Le concept repose sur un agent IA capable de contrôler un ordinateur comme le ferait une personne, en naviguant, cliquant et saisissant du texte. Derrière ce pilotage se trouvent deux technologies maison : Grok, le modèle de raisonnement de xAI, et Digital Optimus, un système de décision en temps réel développé par Tesla. Le tout ne tournera pas dans un datacenter classique, mais sur les puces AI4 déjà embarquées dans des millions de véhicules Tesla. Quand une voiture est garée, elle devient un noeud de calcul. La flotte mondiale de Tesla se transforme ainsi en superordinateur distribué capable d’atteindre, selon Musk, une puissance cumulée d’un gigawatt.

La cible de Macrohard sont les entreprises dont le produit est entièrement numérique : logiciels, finance, médias, marketing. Des secteurs dont certains acteurs valent plusieurs milliers de milliards de dollars en Bourse. Musk y voit une opportunité de créer ce qu’il appelle une “prospérité massive” par l’automatisation. Chaque noeud de calcul, constitué d’un hardware dont le coût est estimé à environ 650 dollars, participe à une infrastructure fantôme qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui. L’horizon annoncé pour atteindre une émulation complète du travail intellectuel humain est fixé à fin 2026.



La combinaison proposée est inédite à cette échelle, un modèle de raisonnement de premier plan, une flotte de capteurs et de puissance de calcul distribuée dans le monde entier, et un hardware edge déjà déployé via des voitures sans infrastructure supplémentaire à construire. C’est précisément cette convergence qui rend le projet crédible aux yeux de certains observateurs, même si les délais annoncés par Musk suscitent, comme toujours, un scepticisme bien rodé.



Si Macrohard tient ses promesses, ses effets sur le travail intellectuel pourraient ressembler à ce que l’automatisation industrielle a fait aux usines dans les années 1980, mais à une vitesse sans commune mesure. Exactement comme avec tout ce qui se passe autour de l'IA ces derniers temps.