Stripe chercherait à racheter PayPal : vers une fusion historique ?

Le paysage des paiements en ligne pourrait bientôt connaître un bouleversement majeur. Si vous effectuez régulièrement des achats en ligne, les plateformes qui traitent en arrière-plan vos transactions évoluent à grande vitesse. Aujourd'hui, le géant Stripe envisage d'absorber le pionnier du secteur : PayPal.

Un rachat colossal à l'étude

D'après les informations de Bloomberg, Stripe étudie l'acquisition totale ou partielle de PayPal. Bien que les discussions n'en soient qu'à un stade préliminaire, les dynamiques financières des deux entreprises rendent l'opération tout à fait envisageable.

D'un côté, Stripe vient d'annoncer une valorisation record à 159 milliards de dollars, portée par de solides investissements et une stratégie très efficace dans le domaine des cryptomonnaies. De l'autre, PayPal pèse environ 43 milliards de dollars en bourse et traverse une zone de turbulences, marquée par un net ralentissement de son volume de transactions.

Le poids de la concurrence mobile

Les difficultés récentes de PayPal s'expliquent en grande partie par l'évolution de nos habitudes de consommation. John Collison, le cofondateur de Stripe, a d'ailleurs souligné que l'essor de solutions natives comme Apple Pay et Google Pay a considérablement rebattu les cartes ces dernières années.

Les utilisateurs privilégient désormais la fluidité et la rapidité d'un paiement biométrique validé directement depuis leur smartphone. Pour tenter de relancer la machine face à ce constat et à un contexte économique difficile, PayPal changera de direction le 1er mars avec l'arrivée d'Enrique Lores au poste de PDG.

Rien ne garantit pour l'instant qu'un tel accord aboutisse. Toutefois, mettre la main sur les actifs de PayPal permettrait à Stripe, une société historiquement concentrée sur les infrastructures pour les professionnels, d'accéder directement au marché grand public. Cette alliance donnerait naissance à un mastodonte financier inédit, avec les moyens nécessaires pour peser lourd face aux portefeuilles numériques déjà bien installés sur vos appareils.