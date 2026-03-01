b.connect, la solution française qui veut remplacer "Se connecter avec Apple"

Au fil de vos navigations récentes sur internet, vous avez peut-être remarqué l'apparition d'un nouveau bouton d'authentification nommé b.connect. Soutenue par cinq grands groupes bancaires français, cette initiative souveraine ambitionne de remplacer vos mots de passe traditionnels par une validation directement liée à votre application bancaire. Si la promesse de fluidité semble séduisante sur le papier, elle soulève des interrogations légitimes quant à la confidentialité de nos habitudes en ligne, surtout face aux standards rigoureux imposés par la firme de Cupertino avec son "Se connecter avec Apple".

Une authentification sans mot de passe et un modèle économique étrange

Porté par BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Société Générale, le projet b.connect s'attaque frontalement aux systèmes d'identification en ligne avec une approche entièrement dénuée de mots de passe. Lors de la première utilisation, vous devez lier votre compte en renseignant vos informations de base, puis valider l'opération via l'application de votre banque. Une fois cette configuration initiale achevée, le système s'appuie sur l'empreinte numérique de votre appareil et un ensemble de cookies pour autoriser une connexion instantanée en un seul clic.

Contrairement à l'option « Connexion avec Apple » qui est intégrée gratuitement pour les développeurs, le modèle économique de cette alternative française repose sur une facturation directe aux e-commerçants. Si l'utilisateur final ne paie rien, les sites partenaires devront s'acquitter de quelques centimes par connexion à l'issue de la période de lancement. Les dirigeants du projet justifient ce coût par une réduction significative des frictions lors du passage en caisse et par une lutte accrue contre les arnaques, espérant ainsi améliorer le taux de conversion des boutiques dès le déploiement grand public prévu pour le printemps 2026 (mais qui a déjà débuté dans certaines boutiques come Boulanger ou Micromania).

Souveraineté bancaire et interrogations

Le développement d'une solution d'authentification européenne et indépendante des géants américains constitue indéniablement une avancée positive pour la souveraineté numérique. Cependant, confier les clés de votre identité numérique à des institutions financières pose un sérieux dilemme en matière de respect de la vie privée. Même si les concepteurs assurent que les données de connexion ne feront l'objet d'aucune commercialisation, l'idée que votre banquier puisse potentiellement savoir à quels services vous vous inscrivez a de quoi refroidir les utilisateurs soucieux de leur anonymat.

Sur nos iPhone et Mac, nous avons pris l'habitude de déléguer cette tâche à Apple, une entreprise qui a fait de la confidentialité son principal cheval de bataille en proposant par exemple de générer des adresses e-mail aléatoires lors des inscriptions. De plus, l'écosystème à la pomme pousse déjà massivement l'adoption des clés d'accès (Passkeys), une méthode cryptographique standardisée tout aussi sécurisée, qui présente l'avantage majeur de ne pas informer un tiers financier de vos pérégrinations sur internet. L'avenir nous dira si l'argument sécuritaire des banques parviendra à supplanter la confiance que de nombreux consommateurs accordent aujourd'hui aux mécanismes d'Apple.



Est-ce que vous compter utiliser B.Connect ?