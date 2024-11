Passkeys : l'authentification sans mot de passe explose en 2024

Les passkeys, ou clés d'accès, connaissent une adoption croissante avec plus de 200 entreprises qui ont désormais intégré cette technologie. Une évolution majeure dans la sécurité numérique qui touche aussi l'écosystème Apple, pionnier dans ce domaine avec son intégration native depuis iOS 16.

Une adoption massive par les grandes entreprises

Selon les données partagées par 1Password, le nombre d'entreprises ayant adopté les passkeys a doublé en un an. Parmi elles, on trouve des géants comme Walmart, Amazon, X, PlayStation ou encore Discord. Cette technologie, développée par la FIDO Alliance en partenariat avec Apple, Google et Microsoft, permet de remplacer les mots de passe traditionnels par une authentification biométrique ou une clé de sécurité.

Les statistiques révélées par 1Password sont éloquentes : plus de 4,2 millions de passkeys ont déjà été enregistrées dans leur service, avec une moyenne de 2,1 millions d'authentifications mensuelles. Un utilisateur sur trois de 1Password possède au moins une passkey, et 73% des utilisateurs sont des particuliers. L'adoption s'accélère notamment lors des annonces majeures d'intégration, comme ce fut le cas avec X (anciennement Twitter) qui a généré près de 90 000 nouvelles passkeys en une semaine.



Sur iOS, la fonctionnalité est particulièrement bien intégrée. Disponible dans Safari depuis iOS 16, elle s'est étendue aux applications tierces avec iOS 17, démontrant l'engagement d'Apple dans cette transition vers un futur sans mot de passe. La FIDO Alliance a récemment annoncé de nouvelles spécifications permettant l'import et l'export facile des clés entre différents gestionnaires de mots de passe, renforçant encore l'interopérabilité de cette technologie.



