X active l’authentification via Passkeys pour tous

Le réseau social d’Elon Musk a décidé d’innover en proposant aux utilisateurs un nouveau mode de connexion au lieu de saisir manuellement le mot de passe de leur compte. L’application iOS, après un test, ouvre dès maintenant la connexion via Passkey, une technologie développée par la FIDO Alliance et soutenue par Apple.

X a décidé de bouleverser la connexion à ses comptes sur iOS en intégrant la technologie Passkey pour l’authentification de ses utilisateurs. Cette avancée technologique, développée par la FIDO Alliance avec le soutien de géants technologiques tels qu’Apple, Google et Microsoft, marque une évolution majeure dans l’histoire de la sécurité des comptes en ligne.



Passkeys est une technologie innovante qui vise à éliminer l’utilisation des mots de passe traditionnels, souvent facilement piratables, au profit de méthodes de connexion plus sécurisées telles que le Face ID ou le Touch ID. Cette technologie permet de générer des clés uniques pour chaque utilisateur, rendant ainsi les comptes beaucoup moins vulnérables aux attaques de phishing et à l’accès non autorisé.

X a récemment annoncé sur son compte officiel dédié à la sécurité (@Safety) que la technologie Passkey est désormais disponible sur iOS comme option de connexion pour ses utilisateurs, une première dans l’histoire de ce réseau social. Cette initiative met en avant l’engagement de X envers la protection de la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs, en leur offrant une méthode d’authentification à la fois pratique et ultra-sécurisée.

L’activation de Passkey sur un compte X est simple. Voici les étapes à suivre :

Si vous ne trouvez pas cette option dans vos paramètres, il vous faudra peut-être mettre à jour l’application X via l’App Store.



En éliminant les mots de passe traditionnels au profit de méthodes d’authentification basées sur la reconnaissance biométrique, X simplifie le processus de connexion pour ses utilisateurs mais renforce également considérablement la sécurité des comptes. La bonne nouvelle, c’est que X ne propose pas cette nouveauté uniquement pour les membres X Premium, tout le monde y a accès dès maintenant !

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF