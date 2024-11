WeChat permet de se connecter facilement via Passkeys

WeChat, l'application de messagerie leader en Chine, a désormais mis en œuvre la fonctionnalité de clé d'accès pour ses utilisateurs iOS situés hors de Chine, les fameux PassKeys d'Apple. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes à l'aide de Face ID ou Touch ID, ou du code d'accès de leur appareil, contournant ainsi la nécessité de saisir un mot de passe conventionnel.

WeChat renforce la sécurité

Les clés d'accès, qui ont été introduites pour la première fois avec iOS 16, améliorent la sécurité de l'authentification des utilisateurs. En tirant parti de la vérification biométrique basée sur l'appareil, les clés d'accès éliminent les risques associés aux mots de passe traditionnels, comme le phishing, car il n'y a aucun mot de passe à pirater.

La configuration d'une clé d'accès nécessite que les utilisateurs disposent d'un appareil mis à jour vers au moins iOS 16 ou iPadOS 16, avec le trousseau iCloud et l'authentification à deux facteurs activés pour leur identifiant Apple. L'activation de la fonction de clé d'accès se trouve dans les paramètres "Compte et sécurité" de WeChat, comme indiqué dans la documentation d'assistance de l'application chinoise.



Cette initiative de WeChat, une filiale de Tencent, s'inscrit dans la tendance des géants de la technologie à adopter des systèmes de clés d'accès, comme l'ont déjà fait d'autres géants comme Google, PayPal, Microsoft et TikTok. Actuellement, cette fonctionnalité de sécurité avancée n'est disponible que pour les utilisateurs situés hors de Chine, sans confirmation à ce jour de son déploiement potentiel dans le pays.



