X permet la connexion via les Passkeys sur iOS

X, le nouveau nom du réseau social Twitter racheté par Elon Musk fin 2022, prend désormais en charge les passkeys comme option de connexion pour les utilisateurs iOS, a annoncé la société dans un message sur... X. Évidemment.



Mais attention, tout le monde n'est pas concerné.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!



A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account - all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…