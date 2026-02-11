Apple veut vendre des millions de MacBook A18 Pro à prix réduit

C'est un changement de cap stratégique qui se profile à Cupertino pour ce printemps. Alors que le prix moyen des Mac a eu tendance à se stabiliser ces dernières années, Apple s'apprête à investir massivement le segment de l'entrée de gamme avec une machine inédite. Ce futur MacBook, propulsé non pas par une puce M, mais par une puce A18 Pro issue de l'iPhone, ne serait pas une simple expérimentation : Apple compte en faire son nouveau best-seller et compte énormément sur cet appareil pour booster ses ventes.

Des concessions nécessaires pour un tarif agressif

Pour proposer ce MacBook sous la barre symbolique des 800 dollars (les rumeurs s'accordent sur une fourchette entre 699€ et 799€), les ingénieurs d'Apple ont dû faire des choix drastiques. L'appareil délaisserait l'architecture des puces "M" pour adopter l'A18 Pro, le processeur qui équipe les iPhone 16 Pro. Si la puissance brute devrait s'approcher d'une puce M1, c'est surtout l'économie d'échelle qui intéresse ici la Pomme. Ajoutez à cela que la puce A18 Pro est aujourd'hui assez "facile" à fabriquer, y compris pour une fonderie à moindre coût comme Intel, et vous obtenez le cocktail parfait pour créer un ordinateur pas cher qui se vendra par palettes.

Côté fiche technique, attendez-vous à un retour vers plus de modestie. L'écran passerait à une diagonale de 12,9 pouces, légèrement plus petite que celle du MacBook Air actuel, et la connectique ferait l'impasse sur le Thunderbolt 4 pour se contenter de débits plus standards.



Plus controversé peut-être, ce modèle marquerait le retour des 8 Go de RAM en standard. Toutefois, les sources de la chaîne d'approvisionnement assurent que l'optimisation entre le matériel et macOS permettrait une fluidité exemplaire, suffisante même pour gérer les fonctionnalités d'Apple Intelligence.

Un quart des ventes de Mac dès la première année ?

Apple ne lance pas ce produit à l'aveugle. Les prévisions de ventes sont, disons-le, colossales. Selon les rapports provenant des fournisseurs coréens, la firme vise un volume d'écoulement situé entre 5,5 et 7,9 millions d'unités par an. Pour vous donner une idée de l'ampleur, cela représenterait environ 25 % du volume total des ventes de Mac de l'année dernière.

Le timing semble particulièrement bien choisi. Avec la fin du support de Windows 10 qui approche, de nombreuses entreprises et établissements scolaires vont devoir renouveler leur parc informatique. En proposant une machine fiable, compatible avec l'écosystème Apple et à un prix capable de rivaliser avec les Chromebooks et PC portables de milieu de gamme, Apple se positionne pour capter cette vague de renouvellement. Ce "MacBook A18" pourrait bien devenir la nouvelle porte d'entrée par excellence dans l'univers Mac, et il n'y aurait plus aucune raison d'acheter à Windows à l'avenir.