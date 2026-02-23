Comparatif MacBook : A18, Air M1, Air M2, Air M3 et Air M4

Le MacBook tout court, équipé de la puce A18 Pro, s'apprête à rejoindre la gamme portable d'Apple aux côtés des MacBook Air dotés des puces M1, M2, M3 et de l'actuel M4 (avec le M5 en approche), ainsi que des MacBook Pro pour les usages intensifs. Alors qu'Apple doit l'annoncer d'un instant à l'autre, nous connaissons déjà les performances qu'il va proposer, étant donné qu'il reprend la puce des iPhone 16 Pro.

Un ordinateur entre les M1 et M3

Pour les tâches quotidiennes légères - navigation web, streaming, bureautique ou consommation multimédia occasionnelle -, le MacBook d'entrée de gamme devrait exceller, souvent proposé dans des coloris vifs à un prix plus attractif. Le choix devient plus subtil pour ceux qui recherchent un surplus de puissance sans passer au niveau Pro, par exemple pour retoucher des photos dans Pixelmator Pro, monter quelques vidéos 4K avec des effets basiques, ou travailler sur des projets audio multipistes.Les benchmarks Geekbench 6 CPU (moyennes issues de sources fiables comme Geekbench Browser et rapports récents ; scores plus élevés = meilleures performances) illustrent clairement l'évolution :

Mono-core (essentiel pour la réactivité quotidienne, le lancement d'apps et de nombreux outils créatifs) : MacBook (A18 Pro) : ~3 409–3 539 pts MacBook Air M1 : ~2 346–2 369 MacBook Air M2 : ~2 587–2 612 MacBook Air M3 : ~3 065–3 157 MacBook Air M4 : ~3 695–3 839

(essentiel pour la réactivité quotidienne, le lancement d'apps et de nombreux outils créatifs) : Multi-core (important pour l'export, le rendu, le multitâche et les traitements parallèles) : MacBook (A18 Pro) : ~8 492–9 089 pts MacBook Air M1 : ~8 341–8 576 MacBook Air M2 : ~9 669–10 062 MacBook Air M3 : ~11 959–12 087 MacBook Air M4 : ~14 700–14 947

(important pour l'export, le rendu, le multitâche et les traitements parallèles) :

La puce A18 Pro offre une performance single-core qui surpasse les M1 et M2, et se rapproche des M3/M4 pour une fluidité au quotidien. En multi-core, elle est au coude-à-coude avec le M1, reste en retrait du M2 (environ 10–15 % de moins), du M3 (30–40 % derrière) et surtout du M4 (40–70 % en dessous). Ses atouts en efficacité, Neural Engine moderne pour les tâches IA et certains gains GPU conviennent bien aux flux créatifs légers, mais les sessions soutenues profitent davantage des puces plus récentes des Air.



Même en 2026, le MacBook Air M1 reste étonnamment performant pour de nombreux usages modérés. Si vous avez un Air M1 16 Go, vous pouvez encore tout faire avec. Le MacBook A18 Pro devrait procurer une sensation similaire pour ces scénarios, bien que la plupart des configurations se limitent à 8 Go de mémoire unifiée (contrainte de la puce), ce qui convient à la majorité des tâches typiques Air mais peut freiner un multitâche très lourd ou des fichiers massifs par rapport aux Air mieux dotés.



Les Air M2 et M3 comblent l'écart : le M2 apporte un gain modéré sur le M1 pour un multitâche plus souple et des exports accélérés ; le M3 ajoute des progrès notables en mono et multi-core (environ +20 % sur le M2) pour des performances plus fluides. Le M4 pousse encore plus loin avec des réserves multi-core substantielles, maintenant les performances stables plus longtemps sous charge. Dans tous les cas, les jeux vidéo sont possibles.



Pour beaucoup d'utilisateurs aux besoins modérés à intermédiaires, le futur MacBook A18 Pro offre un excellent rapport qualité-prix et une autonomie remarquable. Passer sur un "Air" ne sera pas justifier pour la plupart, pire encore pour le "Pro". Mais finalement, c'est la concurrence sous Windows qui doit trembler, Apple pouvant "tuer" le marché du milieu de gamme si le prix suit. On espère un tarif sous les 700 euros !



Réponse la semaine du 4 mars avec le Special Event d'Apple.