MacBook Neo 2 : Ming-Chi Kuo ne croit pas à l'écran tactile

Lancé en production fin 2025 avec plusieurs mois de retard, le MacBook Neo commence à livrer ses premières tendances commerciales. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les volumes attendus pour 2026 ont été revus à la baisse, mais restent solides pour un modèle unique dans un marché PC en difficulté.

MacBook Neo : Ming-Chi Kuo livre son analyse

Le MacBook Neo, lancé en production en décembre 2025 avec trois mois de retard sur le calendrier initial, commence à livrer ses premiers enseignements. L’analyste Ming-Chi Kuo, qui suit ce projet depuis ses prémices, a partagé une mise à jour détaillée de ses prévisions, et le tableau qu’il dresse est nuancé mais globalement encourageant pour Apple.



Le retard de production a directement pesé sur les volumes attendus. Kuo révise ses estimations à la baisse : entre 450 000 et 500 000 unités expédiées sur l’ensemble de 2026, dont 200 000 à 250 000 au premier semestre. Des chiffres en recul par rapport aux projections initiales, mais que l’analyste qualifie tout de même de “très solides” pour un seul modèle, dans un marché PC mondial qui peine à retrouver de la vigueur. Asus ne dira pas le contraire.

Sur le plan industriel, Quanta assure pour l’instant l’assemblage en exclusivité. Hon Hai devrait rejoindre la chaîne de production comme second fournisseur, tandis que Lixun Precision, en pleine ascension sur le marché Windows, se positionne activement pour décrocher le contrat NPI du MacBook Neo 2.

Une version 2 déjà dans les cartons

Concernant la prochaine génération justement, probablement le MacBook Neo A19 ou MacBook Neo 2, une information surprend : l’écran tactile, jugé indispensable pour concurrencer les Chromebooks (dont plus de 50 % sont équipés d’un tactile), pourrait finalement être abandonné, malgré les rumeurs. Kuo y voit une décision de maîtrise des coûts, cohérente avec le positionnement entrée de gamme voulu par Apple.



Deux dynamiques devraient soutenir les ventes au fil des trimestres : la saisonnalité classique (rentrée scolaire, fêtes), et surtout l’épuisement des stocks de mémoire bon marché accumulés par la concurrence, ce qui devrait entraîner une hausse des prix des PC Windows dès le deuxième trimestre 2026. Un contexte qui renforce mécaniquement l’attractivité tarifaire du Neo.



Sur l’ensemble de la gamme MacBook, Kuo prévoit 2,5 millions d’unités expédiées en 2026, soit une croissance annuelle de 20 à 25 %. Dans un marché Windows attendu en recul de plus de 10 %, Apple pourrait bien être le seul acteur à tirer son épingle du jeu cette année.