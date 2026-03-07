Le MacBook Neo est la preuve que macOS peut tourner sur iPhone

Le MacBook Neo vient de débarquer avec une annonce qui, en apparence, ressemble à une simple stratégie d'entrée de gamme. Mais à y regarder de plus près, Apple vient peut-être d'ouvrir une boîte de Pandore bien plus intéressante que le tarif affiché.

Une puce iPhone dans un Mac, et ça marche

Le MacBook Neo tourne sur la puce A18 Pro, exactement celle qui équipe l'iPhone 16 Pro. Pas une variante, pas un chip taillé pour l'occasion : la même référence, sortie tout droit d'un smartphone. Et pourtant, macOS 26 Tahoe tourne dessus sans broncher, avec Apple Intelligence, les apps maison, et des performances CPU que Geekbench mesure comme équivalentes à celles de l'iPhone 16 Pro lui-même. Apple annonce même une avance de 50% sur les PC équipés d'un Intel Core Ultra 5 pour les tâches courantes.

Ce qui était autrefois un argument de vente Apple - "nos puces pour Mac sont dans une catégorie à part" - se retourne joliment. Si une puce de smartphone fait tourner macOS dans de bonnes conditions, c'est que la frontière entre les deux mondes est bien plus poreuse qu'Apple ne l'a jamais admis.

L'iPhone mérite son mode Bureau

Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si l'A18 Pro suffit à faire vivre un Mac complet, qu'est-ce qui empêche un iPhone 16 Pro (et suivants) de faire de même, branché à un écran externe ?

La réponse honnête : rien de technique. Des rumeurs persistantes indiquaient dès avril 2025 qu'iOS 19 (appelé ainsi car on ne connaissait pas encore le nom d'iOS 26) pourrait introduire une version allégée de Stage Manager sur iPhone avec port USB-C, offrant une expérience proche du mode DeX de Samsung. Un hack documenté fin 2025 a même permis de faire tourner iPadOS sur un iPhone 17 Pro Max connecté à un moniteur externe, avec fenêtres multiples et navigation fluide. Le résultat : une interface digne d'un poste de travail compact.

Samsung propose cette fonctionnalité depuis 2017. En 2026, même des Android milieu de gamme offrent ce type d'expérience. Apple, lui, résiste. Non pas pour des raisons matérielles, mais clairement pour protéger ses lignes iPad et MacBook. Un iPhone branché à un écran qui se transforme en Mac d'appoint, c'est autant de MacBook Neo qui ne se vendent pas.

Le MacBook Neo, sans le vouloir, vient de rendre cet argument stratégique bien moins tenable. Apple a officiellement démontré que macOS peut tourner sur une puce d'iPhone. La prochaine étape logique, un vrai mode bureau sur iOS, n'est plus une question de capacité. C'est une question de volonté marketing et commerciale.

