Premier benchmark pour le MacBook Air M5

Les premiers résultats Geekbench 6 du nouveau MacBook Air 2026 équipé de la puce M5 ont été partagés par TechRadar sur X, nous permettant de mesurer précisément le gain de performances par rapport au modèle précédent avec puce M4. Les autres nouveautés ont déjà publié leurs benchmarks, dont l'iPhone 17e et le MacBook Neo.

Un gain de 15 %

Le MacBook Air M5, doté d’un CPU 10 cœurs, atteint un score multi-cœur de 17 073. À titre de comparaison, le MacBook Air M4 affiche une moyenne de 14 731 en multi-cœur. Cela représente un gain allant jusqu’à 15 % en performances CPU multi-cœur, ce qui correspond exactement à ce qu’Apple avait annoncé lors de la présentation de la puce M5 en octobre dernier. Rien de surprenant donc, d’autant que les MacBook Pro 14 pouces et iPad Pro avaient déjà reçu la puce M5 l’année dernière.

Dans la base de données Geekbench, le MacBook Air M5 se montre jusqu’à 16 % plus rapide que le MacBook Pro avec puce M3 Pro (datant de quelques années), mais il reste en retrait face aux modèles MacBook Pro équipés de puces M4 Pro et supérieures.



Voici un comparatif des scores Geekbench 6 multi-cœur pour différents Mac (en prenant le nombre maximal de cœurs CPU disponible pour chaque puce) :

MacBook Pro (M5 Max) : 29 233

Mac Studio (M3 Ultra) : 27 726

MacBook Pro (M4 Max) : 25 702

MacBook Pro (M4 Pro) : 22 490

MacBook Pro (M3 Max) : 20 960

MacBook Air (M5) : 17 073

MacBook Pro (M3 Pro) : 15 260

MacBook Pro (M2 Max) : 14 740

MacBook Air (M4) : 14 731

MacBook Pro (M2 Pro) : 14 451

MacBook Pro (M1 Max) : 12 345

MacBook Pro (M1 Pro) : 12 345

MacBook Air (M3) : 12 020

MacBook Air (M2) : 9 709

MacBook Neo (A18 Pro) : 8 668

MacBook Air (M1) : 8 342

Le nouveau MacBook Air M5 est d’ores et déjà disponible en précommande et sera lancé officiellement le mercredi 11 mars 2026.