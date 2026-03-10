Les premiers avis et tests du MacBook Pro M5 Max

Les premiers tests des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M5 Pro et M5 Max ont été publiés aujourd'hui par plusieurs médias et chaînes YouTube, juste avant le lancement officiel des ordinateurs mercredi. L'occasion d'avoir l'avis de certains experts sur les performances, mais aussi les choix d'Apple en matière de nouveautés.

Les améliorations du MacBook Pro M5 Pro / Max

Ces modèles apportent les puces M5 Pro et M5 Max, qui offrent environ 15 % de performances CPU en plus et jusqu'à 20 % de performances GPU supplémentaires par rapport aux M4 Pro et M4 Max de la génération précédente, conformément aux annonces d'Apple. Les vitesses SSD sont doublées par rapport à la génération antérieure, avec un stockage de base passant désormais à 1 To. L'autonomie de la batterie s'améliore légèrement sur tous les modèles, et la puce N1 apporte le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Les scores Geekbench multicœurs pour les M5 Pro et M5 Max se situent entre 28 500 et 29 500, surpassant ainsi le Mac Studio M3 Ultra (27 726) et les modèles précédents comme le MacBook Pro M4 Max (25 702).

Les avis détaillés

The Verge a mesuré sur un modèle 16 pouces M5 Max avec SSD 4 To des vitesses de lecture à 13,6 Go/s et d'écriture à 17,8 Go/s, soit une augmentation respective de 86 % et 123 % par rapport au modèle équivalent précédent, ce qui correspond globalement aux promesses d'Apple d'un doublement des vitesses SSD.



De son côté, Tom's Guide a qualifié l'autonomie de stupéfiante sur le MacBook Pro 16 pouces M5 Pro, avec 21 heures et 10 minutes en navigation web continue sur Wi-Fi à 150 nits de luminosité, contre 20 heures et 46 minutes pour le M4 Pro dans le même test. L'écart n'est pas non plus impressionnant selon nous.



Nos amis de CNET soulignent que les M5 Pro et M5 Max représentent un pic de puissance créative, avec des GPU particulièrement impressionnants pour l'IA générative, un écran excellent et des performances globales très élevées, même si les machines peuvent chauffer et devenir bruyantes sous charge intense, des titres comme Cyberpunk 2077 étant en cause. Ils notent aussi une amélioration de la batterie et des vitesses graphiques, avec des scores Cinebench et Geekbench montrant des gains notables, jusqu'à 30-45 % sur le GPU par rapport au M4.



Gizmodo décrit les modèles M5 Max comme des monstres de performance dans un châssis inchangé, avec une puissance extrême (notamment avec GPU 40 cœurs et jusqu'à 128 Go de RAM), mais parfois trop importante pour le refroidissement, au point que la machine chauffe énormément dans certains cas, notamment le montage de vidéos 8K. Notre confrère apprécie les transferts de données ultra-rapides, les SSD beaucoup plus véloces et le positionnement clair des gammes MacBook.



Pour Macworld, l'upgrade des vitesses SSD est qualifiée de « choquantes » sur le 16 pouces M5 Max, avec une vitesse globale exceptionnelle et des améliorations Wi-Fi 7/Bluetooth 6. C'est le meilleur laptop Apple pour ceux qui ne regardent pas à la dépense, malgré l'absence d'option cellular.

Enfin, Six Colors qualifie le M5 Pro de « ami rapide et familier », avec un CPU environ 15 % plus performant que le M4, un design inchangé mais toujours excellent, et une expérience globale très proche des générations précédentes, idéale pour la plupart des usages pros sans révolution esthétique.

Acheter le MacBook Pro M5 haut de gamme

Les liens pour acheter le nouveau MacBook Pro M5 :

Quelques vidéos tests

La prochaine version M6

Un redesign majeur est attendu pour le MacBook Pro 2027, avec un écran OLED, un écran tactile, une Dynamic Island, des puces M6 Pro/Max en 2 nm signées TSMC, un châssis plus fin, et peut-être une connectivité cellulaire intégrée. Il pourrait s'agir d'un nouveau modèle haut de gamme nommé « MacBook Ultra ». Alors si vous pouvez attendre, patientez !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.