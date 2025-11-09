Le MacBook Pro OLED tactile serait exclusif aux puces M6 Pro et M6 Max

Dans sa nouvelle newsletter "Power On", Mark Gurman de Bloomberg, qui a évoqué les nouveautés satellite de l'iPhone à venir, a révélé des détails cruciaux sur la refonte imminente du MacBook Pro d'Apple, prévue pour fin 2026 à début 2027. Ce redesign promet un bond en avant significatif, avec un écran OLED doté de fonctionnalités tactiles – un saut majeur par rapport aux panneaux miniLED actuels –, un châssis plus fin, une connectivité 5G potentielle, et une Dynamic Island affinée remplaçant l'encoche existante.

Une évolution en deux temps

La gamme actuelle de MacBook Pro de la firme de Cupertino répond à des besoins variés. Le modèle d'entrée de gamme 14 pouces intègre une puce M5 et un seul ventilateur pour un refroidissement basique, facturé 500 € de moins que ses frères premium (1 799 € contre 2 299 €). Les variantes haut de gamme 14 pouces et 16 pouces arborent des puces M4 Pro ou M4 Max avec deux ventilateurs pour une performance thermique supérieure, bien que les designs soient presque identiques au-delà des processeurs.

À l'horizon, la feuille de route d'Apple pour 2025-2026 met l'accent sur des mises à jour incrémentales « évolutives » plutôt que révolutionnaires. Au premier semestre 2025, attendez des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, ainsi qu'un MacBook Air M5. Mi-année, les Mac mini M5 et M5 Pro débarquent, accompagnés des Mac Studio M5 Max et M5 Ultra. Fin d'année, la puce M6 fait son entrée avec un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme rafraîchi – fidèle au châssis datant de 2021.



Le véritable tournant arrive plus tard : une refonte révolutionnaire pour les MacBook Pro M6 Pro et M6 Max. Cette version introduit l'écran OLED, les fonctions tactiles et un profil plus mince, en faisant le fleuron premium d'Apple. Le rapport du journaliste douche ainsi les espoirs d'une refonte complète de la gamme. Le modèle de base M6, comme ses prédécesseurs, conservera le design de l'ère 2021 pour au moins une année supplémentaire, à l'image de la stratégie passée d'Apple qui a progressivement intégré des fonctionnalités dans les modèles d'entrée de gamme (par exemple, retardant le Touch Bar jusqu'en 2019).



Si c'est une bonne nouvelle, il faudra débourser au moins 2 299 € pour s'offrir le modèle tactile, et même sans doute plus, Apple ayant l'habitude de relever la grille tarifaire à l'annonce de nouveautés matérielles importantes.



Qu'en pensez-vous ?