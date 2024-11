Le MacBook Air OLED serait retardé à 2028 en raison des coûts

La refonte du MacBook Air est consubstantielle au passage à la technologie OLED, hors ce dernier vient d'être décalé. Selon un rapport de The Elec, Apple aurait décidé de reporter le lancement du MacBook Air OLED après 2027, notamment en raison des coûts de fabrication de ce composant qui entrainerait une augmentation du prix final trop important dans un futur proche.

Pas d'OLED de sitôt sur MacBook Air

Le MacBook Air, le modèle Mac le plus populaire d'Apple, a connu une croissance impressionnante, avec une augmentation de plus de 20 % de la part de marché début 2024, tirée par les nouveaux modèles M3 et la baisse prix. Cependant, les ventes décevantes d'iPad Pro M4 suggèrent que l'OLED à lui seul pourrait ne pas attirer suffisamment d'intérêt des consommateurs pour justifier des tarifs plus élevés ; les projections pour les expéditions d'unités iPad Pro OLED en 2024 ont considérablement chuté pour se situer entre 6 et 7 millions.

Apple s'efforce de réduire les coûts des panneaux OLED pour le MacBook Air, mais la chaîne d'approvisionnement n'est pas encore assez mature sur ce point. Samsung Display, qui fournit les dalles OLED pour l’iPad Pro et un éventuel MacBook Pro OLED de 2026, devrait développer une dalle OLED simple à pile unique pour le MacBook Air. Bien que cette configuration ne corresponde pas à la dalle OLED double pile plus avancée prévue pour le MacBook Pro (et vue sur l'iPad Pro M4), elle offrira tout de même une luminosité plus élevée, un contraste plus profond et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux écrans LCD actuels. En clair, Apple et ses partenaires devront trouver un équilibre qui permette de profiter des avantages de l’OLED sans augmentation significative des prix, garantissant ainsi des fonctionnalités distinctes pour les modèles Air et Pro.



Qui attend un MBA OLED pour changer son ordinateur portable actuel ?



