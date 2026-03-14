Explosion des reprises de Mac chez Apple avec le MacBook Neo

Apple connaît cette semaine une hausse exceptionnelle des reprises de Mac dans ses Apple Stores, coïncidant avec le lancement du tout nouveau MacBook Neo.



Selon une source fiable citée par MacRumors, le volume de Macs repris en magasin a plus que doublé par rapport aux semaines précédentes. Cette flambée est très probablement liée à l’engouement pour le MacBook Neo et, potentiellement, le nouveau MacBook Air M5, tous deux récemment dévoilés.

Le nerf de la guerre : le prix !

Les modèles repris sont majoritairement d’anciennes configurations d’entrée de gamme ou milieu de gamme, souvent avec puce Intel, ce qui indique clairement que de nombreux clients profitent de l’occasion pour passer au MacBook Neo (à partir de 699 € en France) ou au MacBook Air M5 (à partir de 1 199 €), plutôt qu’aux MacBook Pro haut de gamme équipés des puces M5 Pro et M5 Max (dès 2 499 € pour le 14 pouces M5 Pro).



Cette augmentation est bien plus marquée que lors des lancements habituels de nouveaux Mac. Si une légère hausse des reprises est classique à chaque sortie, l’ampleur observée cette semaine est hors norme et témoigne d’un enthousiasme consommateur particulièrement fort pour les nouveautés 2026.

Le MacBook Neo se distingue comme le Mac le plus abordable jamais proposé par Apple, avec un prix de départ de 699 € (configuration de base : puce A18 Pro, 8 Go de mémoire unifiée, 256 Go de stockage SSD). La version 100 € plus chère apporte Touch ID et 512 Go de stockage.



Il apporte plusieurs nouveautés majeures :

Un design en aluminium robuste et coloré (disponible en rose poudré « Blush », indigo, argent et jaune agrume « Citrus »),

Un superbe écran Liquid Retina 13 pouces (haute résolution, 500 nits, milliard de couleurs),

Une autonomie allant jusqu’à 16 heures,

Une caméra FaceTime HD 1080p, double micro et haut-parleurs latéraux avec Audio spatial,

Le clavier Magic Keyboard et le grand trackpad Multi-Touch,

Une conception sans ventilateur (complètement silencieux),

Une intégration poussée d’Apple Intelligence et de macOS Tahoe,

Des performances jusqu’à 50 % plus rapides pour les tâches quotidiennes et jusqu’à 3× plus rapides pour les charges d’IA sur appareil par rapport aux meilleurs PC Intel Core Ultra récents.

Cette explosion des reprises est la plus importante enregistrée depuis le lancement des premiers Mac Apple Silicon en 2020, confirmant que le MacBook Neo, à seulement 699 €, attire massivement les utilisateurs souhaitant découvrir (ou redécouvrir) l’expérience Mac à un prix jamais vu auparavant.

Acheter le MacBook Neo

Le MacBook Neo démarre à 699 € et, pour 100 € de plus, vous avez 512 Go de disque et Touch ID sur le clavier.

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