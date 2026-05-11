Bonne nouvelle : les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sont en promotion

Pour bien démarrer la semaine chez iPhoneSoft, on vous a dégoté une superbe promo Apple. Le tout nouveau MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max (sorti il y a quelques semaines) est déjà en baisse de prix sur Amazon.fr. C’est le moment idéal pour passer au monstre de puissance que tout le monde attend. Voici le lien direct vers l’offre que j’ai repérée : MacBook Pro M5 Pro / Max sur Amazon !

Pourquoi le MacBook Pro M5 Pro / Max change tout ?

Apple a sorti ces ordinateurs portables en mars 2026 avec les puces M5 Pro et M5 Max, et franchement, c’est du lourd :

Performances folles : Jusqu’à 18 cœurs CPU, GPU massif (jusqu’à 40 cœurs sur le Max), Neural Engine ultra-rapide pour l’IA. Parfait pour le montage 8K, la 3D, le développement, l’IA locale avec Apple Intelligence, ou même les tâches pro les plus exigeantes. Jusqu’à 4x plus rapide en IA que la génération précédente.

: Jusqu’à 18 cœurs CPU, GPU massif (jusqu’à 40 cœurs sur le Max), Neural Engine ultra-rapide pour l’IA. Parfait pour le montage 8K, la 3D, le développement, l’IA locale avec Apple Intelligence, ou même les tâches pro les plus exigeantes. Jusqu’à 4x plus rapide en IA que la génération précédente. Écran Liquid Retina XDR inégalé : 14,2" ou 16,2", ProMotion 120 Hz, luminosité jusqu’à 1600 nits en HDR, option nano-texture pour moins de reflets. Un régal pour les yeux.

: 14,2" ou 16,2", ProMotion 120 Hz, luminosité jusqu’à 1600 nits en HDR, option nano-texture pour moins de reflets. Un régal pour les yeux. Autonomie de dingue : Jusqu’à 24 heures en lecture vidéo. Vous pouvez bosser toute la journée sans prise.

: Jusqu’à 24 heures en lecture vidéo. Vous pouvez bosser toute la journée sans prise. Stockage et mémoire : Ça commence à 1 To (M5 Pro) ou 2 To (M5 Max), avec de la RAM unifiée jusqu’à 128 Go sur les configs haut de gamme.

: Ça commence à 1 To (M5 Pro) ou 2 To (M5 Max), avec de la RAM unifiée jusqu’à 128 Go sur les configs haut de gamme. Connectivité moderne : Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, ports HDMI, SDXC, etc. Plus besoin de dongles partout.

: Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, ports HDMI, SDXC, etc. Plus besoin de dongles partout. Design : Toujours le châssis iconique en aluminium, en Noir sidéral ou Argent, avec clavier magique, Touch ID et la meilleure webcam/son du marché.

Bref, c’est le laptop pro ultime : puissant, endurant, et prêt pour l’avenir avec macOS Tahoe. Un modèle qui s'adresse en priorité aux développeurs, aux monteurs audio / vidéo, aux concepteurs 3D ou encore aux joueurs. Les autres peuvent se contenter d'un excellent MacBook Pro M5 de base ou d'un MacBook Air M5.

La promo du moment

Sur Amazon, on trouve déjà des configs M5 Pro (CPU 18 cœurs / GPU 20 cœurs par exemple) avec des remises intéressantes par rapport au prix Apple (qui démarre autour de 2499 € pour le 14" M5 Pro et 4199 € en version M5 Max). Les stocks bougent vite sur ces nouveaux modèles, donc ne traînez pas si une config vous plaît !

Que vous soyez créateur de contenu, développeur, photographe, ou simplement à la recherche du meilleur portable du marché, ce MacBook Pro M5 va vous faire passer un cap énorme.



Vous avez un ancien MacBook ? C’est le bon moment pour upgrader : la différence avec un M1/M2/M3 ou même M4 est flagrante en multitâche, export, et usage IA.



Comme d'habitude sur iPhoneSoft, et ce depuis 18 ans désormais, restez dans le coin pour découvrir les meilleures promos Apple au quotidien !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.