Apple change son calendrier : des puces M7 plus tôt, une seule puce M6 entre temps

Alors qu'Apple a fait exploser le prix de ses produits il y a quelques heures, la firme modifie en profondeur sa feuille de route pour les puces Apple Silicon. Selon Bloomberg, la marque va sauter les versions haut de gamme de la puce M6 pour accélérer l’arrivée des M7, des puces spécialement optimisées pour l’intelligence artificielle.

Nouveau calendrier des puces Apple

Voici le planning actualisé :

M5 Ultra → Fin 2026 (pour Mac Studio)

M6 (version de base) → Fin 2026

M7 (version de base) → Début 2027

M7 Pro et M7 Max → Fin 2027

M7 Ultra → 2028

C’est la première fois depuis le lancement des puces Apple Silicon qu’Apple ne proposera pas de version Pro ou Max pour une génération. En l'occurence la M6.

Pourquoi deux puces de suite

Apple veut accélérer le déploiement de technologies dédiées à l’IA sur appareil et aux tâches très gourmandes en GPU. Les puces M7 devraient offrir des améliorations significatives sur :

Le Neural Engine (beaucoup plus puissant)

La bande passante mémoire (jusqu’à 240 Go/s sur la version de base)

L’architecture GPU (jusqu’à 12 cœurs sur le M6 de base)

Le processus de fabrication en 2 nm (plus efficace et performant)

Conséquences sur les Mac

MacBook Pro d’entrée de gamme, iMac et Mac mini de base : devraient recevoir le M6 dès fin 2026.

MacBook Pro haut de gamme, Mac mini haut de gamme et Mac Studio : passeront directement aux puces M7 Pro / Max / Ultra en 2027-2028.

Le très attendu MacBook Ultra (avec écran OLED et tactile) semble repoussé à fin 2027 ou 2028, à moins qu’Apple ne l’équipe exceptionnellement d’un M6 ou M5 Ultra.

Cette réorganisation intervient juste après qu’Apple ait augmenté les prix de tous ses Mac et iPad, en raison des tensions sur les composants mémoire et stockage.

Conclusion

Apple fait un choix stratégique clair : prioriser l’IA et la performance haut de gamme plutôt que de sortir une génération intermédiaire complète. Les utilisateurs qui veulent le meilleur (M7 Pro/Max) devront attendre fin 2027, tandis que ceux qui cherchent un Mac plus abordable pourront bénéficier du M6 dès la fin 2026.



Ce changement montre qu’Apple est prête à bouleverser son calendrier habituel pour mieux répondre à la course à l’IA qui s’intensifie dans l’industrie. Mais encore une fois, cela nous semble être le cadet des soucis pour 90 % des clients... non ?