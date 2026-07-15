Puces IA : Apple change de méthode et se met à la chasse aux rachats

Apple pourrait bientôt revoir l'une de ses habitudes les plus ancrées. Pour accélérer dans l'intelligence artificielle, la firme explore désormais le rachat de start-up spécialisées dans les puces, un virage stratégique inédit.

IA : Apple cherche à racheter des start-up de semi-conducteurs

Apple n'a jamais été une entreprise adepte des grosses acquisitions. Pourtant, selon les informations de The Information, la firme de Cupertino sonde activement le marché des semi-conducteurs pour muscler ses capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, Apple a échangé avec des banquiers d'affaires et approché directement plusieurs start-up spécialisées dans les puces, histoire de jauger leur intérêt pour une vente.



Cette offensive discrète s'explique par un problème bien concret : les serveurs internes d'Apple, encore basés sur des puces M2 Ultra, montrent leurs limites face aux modèles d'IA les plus lourds. L'exemple le plus révélateur concerne Siri AI. Pour la refonte de l'assistant vocal, Apple s'appuie en partie sur les modèles Gemini de Google, mais son propre matériel n'a pas réussi à les faire tourner correctement. Résultat, une partie du traitement se fait finalement sur des puces Nvidia hébergées dans le cloud de Google, une dépendance qu'Apple cherche justement à réduire.

En interne, le successeur attendu de ces serveurs, une puce baptisée Baltra, devait initialement voir le jour cette année. Le projet a pris du retard, sans nouvelle date annoncée. Une situation qui pousse Apple à revoir sa doctrine habituelle, elle qui limitait généralement ses rachats à quelques centaines de millions de dollars. Le précédent le plus marquant reste l'acquisition de la start-up israélienne Q.ai en janvier dernier, pour près de 2 milliards de dollars, un montant qui ne se classe qu'après les 3 milliards déboursés pour Beats en 2014.



Sur le plan matériel, Apple continue par ailleurs de développer en parallèle une puce serveur dérivée de la puce M5 Ultra, avant une future génération basée sur M7 Ultra qui viserait à rivaliser avec les puces Blackwell de Nvidia, mais pas avant 2029 selon les estimations actuelles. Les rachats de start-up ne représentent donc qu'un levier parmi d'autres dans cette course, aux côtés du partenariat déjà engagé avec Broadcom sur les puces serveur dédiées à l'IA, prolongé récemment jusqu'en 2031.