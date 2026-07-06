Apple et Broadcom prolongent leur partenariat de puces jusqu’en 2031

Apple et Broadcom ont officialisé la prolongation de leur partenariat stratégique jusqu’en 2031 pour l'iPhone, l'iPad et autres. Selon Reuters, cet accord élargi porte sur le développement et la fourniture de nombreux composants personnalisés, renforçant une collaboration aussi longue que fructueuse.

Un partenariat vital pour Apple

Broadcom est l’un des plus gros fournisseurs d’Apple, représentant environ 20 % de son chiffre d’affaires annuel. L’entreprise californienne fournit des composants essentiels :

Puces radiofréquence sur mesure.

Modules Wi-Fi et Bluetooth.

Autres semi-conducteurs de connectivité réseau.

Même si Apple internalise de plus en plus la conception de puces (comme les modems cellulaires C1 et C1X, ou encore la puce Wi-Fi et Bluetooth N1), de nombreux éléments de connectivité sans fil restent encore confiés à Broadcom.

Un accord déjà historique renforcé

En mai 2023, les deux sociétés avaient signé un contrat pluriannuel de plusieurs milliards de dollars portant notamment sur des composants 5G fabriqués aux États-Unis. La prolongation jusqu’en 2031 sécurise l’approvisionnement d’Apple pour les années à venir et offre à Broadcom une visibilité long terme sur des volumes importants.



Cette annonce intervient alors qu’Apple continue d’investir massivement dans ses propres puces Apple Silicon, tout en maintenant des partenariats stratégiques pour les technologies qu’elle ne maîtrise pas encore totalement en interne.

Une bonne nouvelle pour les marchés

L’information a fait bondir l’action Broadcom de près de 4 % en préouverture de bourse. Les investisseurs saluent la stabilité de ce contrat majeur, qui garantit des revenus récurrents sur près de six ans.

Vers une dépendance réduite mais une collaboration durable

Apple poursuit sa stratégie d’indépendance avec la conception de plus en plus de puces maison (processeurs, modems, Neural Engine). Cependant, pour des domaines complexes comme la connectivité sans fil, le partenariat avec Broadcom reste stratégique et devrait perdurer bien au-delà de 2031.Cette extension montre la volonté d’Apple de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement face aux tensions géopolitiques et aux défis de production. Elle assure également à Broadcom un rôle central dans les futurs iPhone, iPad, Mac et autres produits connectés.



Le partenariat Apple-Broadcom illustre parfaitement la stratégie hybride du géant de Cupertino : internaliser ce qui est stratégique tout en maintenant des alliances solides pour les technologies complémentaires, comme nous l'avons récemment vu pour l'IA via le partenariat avec Google Gemini.